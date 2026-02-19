朝ごはん

鎌倉駅から徒歩約3分。にぎわう小町通りから一本入った路地に、朝から行列ができる人気店があります。

朝は「朝ごはん」、昼は「甘処あかね」、夜は「よしろう」と、時間帯によって店名と業態が変わるユニークなお店。今回は、朝の時間帯「朝ごはん」にお邪魔しました。その様子をお届けします！

“日本の朝食”を丁寧に味わう、やさしい定食

もともと昼のアルバイトとして入店し、その後「朝ごはん」の時間帯を任されるようになったという店主。現在8年目を迎え、2026年4月には丸9年を迎えるそうです。

提供されるのは、魚を中心とした定食スタイルの朝ごはん。定番の魚は、小坪漁港の魚屋から仕入れているとのこと。

「普通でシンプルな朝ごはん、おしゃれなものではないんですよ」そう笑う店主の言葉どおり、並ぶのはどこか懐かしく、ほっとする和朝食です。

しらすねぎオムレツ定食を実食

今回いただいたのは「しらすねぎオムレツ」1,250円（税込）。

湯気の立つお味噌汁に、ふっくら炊かれたごはん、メインのしらすねぎオムレツは思った以上に大きさがありボリュームも満点！見るからに食欲をそそる定食です。

「これぞ日本の朝ごはん」と思わせてくれる、潔いシンプルさ。素材の味を大切にした一膳に、思わずほっとします。

お味噌汁の具材と小鉢は日替わりだそう、日により異なるのも嬉しいポイントですね。

オムレツに箸を入れると、しらすと青ねぎがたっぷり。小鉢のおからもやさしい味わいで、朝にぴったりです。

ひと品ひと品から丁寧さが伝わり、心まで温まる朝食時間になりました。

鎌倉ではうれしい価格帯

鎌倉駅周辺には和朝食を提供するお店がいくつかありますが、価格は2,000円前後というところも少なくありません。

その中で、これだけ丁寧に作られた定食が1,500円以下で味わえるのはうれしいポイント。行列ができるのも納得です。

 

こちらは「焼き鮭定食」1,000円（税込）に、しらすを追加（100円・税込）。しっかりとした内容でこの価格は、鎌倉では良心的ですね。

絶妙な焼き加減で、ふっくらと仕上がった鮭も食欲をそそります。他の焼き魚メニューも試してみたくなります！

行列必至。売り切れ次第終了

店内はカウンター8席のみ。コンパクトな空間だからこそ、店主との距離も近く、穏やかな時間が流れています。

朝6:30の開店前から並ぶ人もいる人気ぶり、常連さんも多く、お目当てに訪れるお客さんも少なくありません。店主がひとりで切り盛りしているため、混雑時は提供まで時間がかかることもあります。

また、材料がなくなり次第終了で、早い日は9時ごろには閉店することもあるそうです。週末は特に行列ができやすく、状況によっては早めに受付終了となる場合も。待たずに入れたらラッキーです！

朝の鎌倉で、特別な一日のはじまりを

朝の鎌倉は、観光客が増える前の静かな時間が流れています。少し早起きして、丁寧な“朝ごはんらしい朝ごはん”をいただく。それだけで、1日がぐっと豊かに感じられるものです。

鎌倉での朝時間に、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。きっと、心地よい1日のスタートが待っています。

最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2‐10‐10
駅徒歩 JR・江ノ電鎌倉駅東口から徒歩3分
営業日 月曜日
営業時間 6:30～9:30
営業時間詳細 料理L.O.：9:30（材料がなくなり次第閉店）
定休日 水曜日
定休日詳細 毎週木曜日と第1・第3・第5水曜日が定休日
予約 予約不可
電話番号 0467-23-0667
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 1000
予算（上限） 2000
支払い方法 現金
手数料 無し
席数 8席
席の種類 カウンター席
席の種類詳細 カウンター8席
個室 無し
貸切 貸切不可
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス 落ち着いた空間
コース内容 無し
ドリンクメニュー ビール
利用シーン モーニング
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.instagram.com/komachi_asagohan/
開業年月日 2018年4月