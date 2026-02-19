鎌倉駅から徒歩約3分。にぎわう小町通りから一本入った路地に、朝から行列ができる人気店があります。
朝は「朝ごはん」、昼は「甘処あかね」、夜は「よしろう」と、時間帯によって店名と業態が変わるユニークなお店。今回は、朝の時間帯「朝ごはん」にお邪魔しました。その様子をお届けします！
“日本の朝食”を丁寧に味わう、やさしい定食
もともと昼のアルバイトとして入店し、その後「朝ごはん」の時間帯を任されるようになったという店主。現在8年目を迎え、2026年4月には丸9年を迎えるそうです。
提供されるのは、魚を中心とした定食スタイルの朝ごはん。定番の魚は、小坪漁港の魚屋から仕入れているとのこと。
「普通でシンプルな朝ごはん、おしゃれなものではないんですよ」そう笑う店主の言葉どおり、並ぶのはどこか懐かしく、ほっとする和朝食です。
しらすねぎオムレツ定食を実食
今回いただいたのは「しらすねぎオムレツ」1,250円（税込）。
湯気の立つお味噌汁に、ふっくら炊かれたごはん、メインのしらすねぎオムレツは思った以上に大きさがありボリュームも満点！見るからに食欲をそそる定食です。
「これぞ日本の朝ごはん」と思わせてくれる、潔いシンプルさ。素材の味を大切にした一膳に、思わずほっとします。
お味噌汁の具材と小鉢は日替わりだそう、日により異なるのも嬉しいポイントですね。
オムレツに箸を入れると、しらすと青ねぎがたっぷり。小鉢のおからもやさしい味わいで、朝にぴったりです。
ひと品ひと品から丁寧さが伝わり、心まで温まる朝食時間になりました。
鎌倉ではうれしい価格帯
鎌倉駅周辺には和朝食を提供するお店がいくつかありますが、価格は2,000円前後というところも少なくありません。
その中で、これだけ丁寧に作られた定食が1,500円以下で味わえるのはうれしいポイント。行列ができるのも納得です。
こちらは「焼き鮭定食」1,000円（税込）に、しらすを追加（100円・税込）。しっかりとした内容でこの価格は、鎌倉では良心的ですね。
絶妙な焼き加減で、ふっくらと仕上がった鮭も食欲をそそります。他の焼き魚メニューも試してみたくなります！
行列必至。売り切れ次第終了
店内はカウンター8席のみ。コンパクトな空間だからこそ、店主との距離も近く、穏やかな時間が流れています。
朝6:30の開店前から並ぶ人もいる人気ぶり、常連さんも多く、お目当てに訪れるお客さんも少なくありません。店主がひとりで切り盛りしているため、混雑時は提供まで時間がかかることもあります。
また、材料がなくなり次第終了で、早い日は9時ごろには閉店することもあるそうです。週末は特に行列ができやすく、状況によっては早めに受付終了となる場合も。待たずに入れたらラッキーです！
朝の鎌倉で、特別な一日のはじまりを
朝の鎌倉は、観光客が増える前の静かな時間が流れています。少し早起きして、丁寧な“朝ごはんらしい朝ごはん”をいただく。それだけで、1日がぐっと豊かに感じられるものです。
鎌倉での朝時間に、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。きっと、心地よい1日のスタートが待っています。
|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2‐10‐10
|駅徒歩
|JR・江ノ電鎌倉駅東口から徒歩3分
|営業日
|月曜日
|営業時間
|6:30～9:30
|営業時間詳細
|料理L.O.：9:30（材料がなくなり次第閉店）
|定休日
|水曜日
|定休日詳細
|毎週木曜日と第1・第3・第5水曜日が定休日
|予約
|予約不可
|電話番号
|0467-23-0667
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|1000
|予算（上限）
|2000
|支払い方法
|現金
|手数料
|無し
|席数
|8席
|席の種類
|カウンター席
|席の種類詳細
|カウンター8席
|個室
|無し
|貸切
|貸切不可
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|落ち着いた空間
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ビール
|利用シーン
|モーニング
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://www.instagram.com/komachi_asagohan/
|開業年月日
|2018年4月