鎌倉駅から徒歩約3分。にぎわう小町通りから一本入った路地に、朝から行列ができる人気店があります。

朝は「朝ごはん」、昼は「甘処あかね」、夜は「よしろう」と、時間帯によって店名と業態が変わるユニークなお店。今回は、朝の時間帯「朝ごはん」にお邪魔しました。その様子をお届けします！

“日本の朝食”を丁寧に味わう、やさしい定食

もともと昼のアルバイトとして入店し、その後「朝ごはん」の時間帯を任されるようになったという店主。現在8年目を迎え、2026年4月には丸9年を迎えるそうです。

提供されるのは、魚を中心とした定食スタイルの朝ごはん。定番の魚は、小坪漁港の魚屋から仕入れているとのこと。

「普通でシンプルな朝ごはん、おしゃれなものではないんですよ」そう笑う店主の言葉どおり、並ぶのはどこか懐かしく、ほっとする和朝食です。

しらすねぎオムレツ定食を実食

今回いただいたのは「しらすねぎオムレツ」1,250円（税込）。

湯気の立つお味噌汁に、ふっくら炊かれたごはん、メインのしらすねぎオムレツは思った以上に大きさがありボリュームも満点！見るからに食欲をそそる定食です。

「これぞ日本の朝ごはん」と思わせてくれる、潔いシンプルさ。素材の味を大切にした一膳に、思わずほっとします。

お味噌汁の具材と小鉢は日替わりだそう、日により異なるのも嬉しいポイントですね。

オムレツに箸を入れると、しらすと青ねぎがたっぷり。小鉢のおからもやさしい味わいで、朝にぴったりです。

ひと品ひと品から丁寧さが伝わり、心まで温まる朝食時間になりました。

鎌倉ではうれしい価格帯

鎌倉駅周辺には和朝食を提供するお店がいくつかありますが、価格は2,000円前後というところも少なくありません。

その中で、これだけ丁寧に作られた定食が1,500円以下で味わえるのはうれしいポイント。行列ができるのも納得です。

こちらは「焼き鮭定食」1,000円（税込）に、しらすを追加（100円・税込）。しっかりとした内容でこの価格は、鎌倉では良心的ですね。

絶妙な焼き加減で、ふっくらと仕上がった鮭も食欲をそそります。他の焼き魚メニューも試してみたくなります！

行列必至。売り切れ次第終了

店内はカウンター8席のみ。コンパクトな空間だからこそ、店主との距離も近く、穏やかな時間が流れています。

朝6:30の開店前から並ぶ人もいる人気ぶり、常連さんも多く、お目当てに訪れるお客さんも少なくありません。店主がひとりで切り盛りしているため、混雑時は提供まで時間がかかることもあります。

また、材料がなくなり次第終了で、早い日は9時ごろには閉店することもあるそうです。週末は特に行列ができやすく、状況によっては早めに受付終了となる場合も。待たずに入れたらラッキーです！

朝の鎌倉で、特別な一日のはじまりを

朝の鎌倉は、観光客が増える前の静かな時間が流れています。少し早起きして、丁寧な“朝ごはんらしい朝ごはん”をいただく。それだけで、1日がぐっと豊かに感じられるものです。

鎌倉での朝時間に、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。きっと、心地よい1日のスタートが待っています。

