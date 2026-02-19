大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミゲル・ロハス内野手が今季限りで現役を引退する意向を表明している。現在はスプリングトレーニングで調整に励んでいるが、その最中にブレイク・スネル投手に謝罪する一幕があったという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

きっかけとなったのは、球団公式インスタグラムが日本時間16日に投稿した動画。この動画ではドジャースの複数選手が「チーム内で最も腕立てができる/できない選手は誰？」という質問に回答したが、ロハスはできない選手について「スネル。100パーセントだ。キャンプでは最弱だ」と即答した。

これについて、同メディアは「スネルはこの投稿に、ロハスをタグ付けしてコメントした。彼もこれに反応を示し、最終的には佐々木朗希投手を犠牲にして自らの選択を撤回した」としつつ、両名のやり取りを収めたスクリーンショットを掲載。これによると、「握力は間違いなく下から5番目 でも腕立て伏せは最弱じゃない」などと投稿したスネルに対し、ロハスは「これは完全に僕のミスだ。君なら佐々木朗希投手になれると思う。本当に悪かった、兄弟」と返答していた。

なお、球団公式インスタグラムはこのやり取りを受けてか、その後ロハスがスネルに謝罪する動画を紹介。同メディアは「二人はこの一件を笑い飛ばし、佐々木が腕立て伏せを最も少なく済ませる選手だという点で意見が一致した」と伝えている。

