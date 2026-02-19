レアル・ソシエダに所属するMF久保建英の復帰まで、「あと2週間は時間がかかる」ようだ。18日、スペイン紙『マルカ』が報じている。

先月19日のラ・リーガ第20節バルセロナ戦で、重度の筋肉損傷を負った久保建英。負傷直後からの数日間は、日本で療養に努めた後、スビエタに戻った同選手の状態について、今月13日にペッレグリーノ・マタラッツォ監督は「まだ数週間の時間を必要としている」とした上で、「2週間から3週間、あるいは1週間から3週間かもしれないんだ。様子を見てみよう」と復帰時期は回復の経過に左右されると口にしていた。

そんななか、スペイン紙『マルカ』は、久保建英について「少なくとも、あと2週間は回復に時間がかかりそうだ」と指摘。続けて「重度の筋損傷は通常、約6週間から8週間の回復期間を必要とするため。クラブの許可を得て数日間母国に帰国した後、今月初めからズビエタでトレーニングを再開している」と併せて伝えている。

また同紙は、「今日、タケ・クボの離脱から1カ月を迎えた」と記した上で、「この日本人は、これまでと同様にラ・レアルにとって非常に重要な選手であり、マタラッツォ監督が就任して以来、最高のパフォーマンスを取り戻しつつあった」としつつ、「14番を欠いた非常に厳しい1カ月だったが、公式戦4勝1分1敗で、その1敗もサンティアゴ・ベルナベウでの敗戦と、とてもうまく乗り切った」とそのなかで大きく勝ち越した、チームと指揮官を評価。その要因として、「（ミケル・）オヤルサバルは5得点、ゴンサロ（・ゲデス）は3得点を記録したほか、（オーリ・）オスカルソン、（ベニャト・）トゥリエンテス、（ルカ・）スチッチらも攻撃陣の中で存在感を増して、日本人の不在を和らげた」と激化しつつある競争が良い結果をもたらしたと綴った。

なお、最短でも2週間となると、来月4日に控えるコパ・デル・レイ・準決勝2ndレグのアスレティック・ビルバオ戦に間に合うかは、かなり微妙なところだ。