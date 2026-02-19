













中日ドラゴンズのジェイソン・ボスラー内野手が19日、北海道日本ハムファイターズとの練習試合に「5番・三塁」で先発出場。2回に先制のソロ本塁打を放った。











0－0で迎えた2回裏。1死走者なしの場面で、5番のボスラーが左打席に入った。日本ハム先発・金村尚真が投じた2球目の甘く入ったチェンジアップを逃さなかった。



高々と舞い上がった打球は右翼フェンスを遥かに超えていく。ボスラーが流石のパワーを見せつけ、中日が1点を先制した。



昨季は122試合に出場し、打率.261、13本塁打、58打点の成績を残したボスラー。1シーズン戦った経験値を踏まえ、今季は更なる成績向上を期待したいところ。甘い球を一球で仕留めるあたり、状態の良さをうかがわせる内容だった。



ホームランテラスが設けられる今季のバンテリンドームで、チームを上位に導く打撃を数多く見たい。



























【動画】防球ネット一直線！ボスラーの本塁打がこちら

DAZNベースボールのXより













バチバチにかっこいい



防球ネットど真ん中へ

ボスラーが先制ホームラン



🌸中日×日本ハム 練習試合



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】