動画配信サービスのNetflixは2月19日（木）、歴代5大会の激闘と感動のドラマを凝縮・振り返る「ワールドベースボールクラシック 過去大会ダイジェスト」、 2026年大会世界20チームを予習できる「2026 ワールドベースボールクラシック: 開幕直前! プールA～D紹介」を配信開始したことを発表した。

「ワールドベースボールクラシック 過去大会ダイジェスト」のナレーションを務めるのは、Netflixの様々な作品にも出演する梶裕貴（2006年大会、2017年大会）、内山昂輝（2009年大会）、花江夏樹（2013年大会、2023年大会）。

そして「2026 ワールドベースボールクラシック: 開幕直前! プールA～D紹介」は宮野真守が担当する。

また、特別番組の見どころをまとめた音声コメント映像も配信。視聴者を激闘の裏側にある人間ドラマから、2026年大会の熱狂へと誘う。

＜番組概要＞

■「ワールドベースボールクラシック 過去大会ダイジェスト」

[ワールドベースボールクラシック、20年の大会の歴史を振り返る]

ワールドベースボールクラシックの過去5大会の軌跡をたどる。日本が初代王者となった2006年に始まり、数々の圧巻のプレー、そして2023年大会の伝説のドラマまでを余すことなく伝える。

世界各地で開催された予選・本戦を、新たに収録した日本語ナレーションで振り返る。

ナレーション：梶裕貴、内山昂輝、花江夏樹

2026年2月19日(木)よりNetflixにて独占配信

作品ページ：https://www.netflix.com/title/82679071

■「2026 ワールドベースボールクラシック: 開幕直前! プールA～D紹介」

[世界20チーム、ライバル国を予習する]

2026 ワールドベースボールクラシックの出場国、開催都市、スタジアム、そしてフィールドに立つ選手たちの魅力をチェック！

ナレーション：宮野真守

2026年2月19日(木)よりNetflixにて独占配信

作品ページ：https://www.netflix.com/title/82679903

「2026 ワールドベースボールクラシック」

全47試合／3月5日〜3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

【動画】豪華声優陣がナレーション参戦！見どころコメント動画本編はこちら

Netflix 公式YouTubeより

https://youtu.be/y6fygdiQXqU

【関連記事】

【了】