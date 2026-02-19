中日の“忍者”が早速守備で躍動　試合開始早々の横っ飛び好プレー！















中日ドラゴンズの田中幹也内野手が19日、北海道日本ハムファイターズとの練習試合に「9番・二塁」で先発出場。1回の守備機会で見事な攻守を披露した。











初回、日本ハムは先頭打者の水野達稀が左打席に入る。カウント3－2からの6球目、中日先発・柳裕也の投じたストレートを中堅方向に打ち返した。



打球は強いライナー性のゴロとなって二遊間を抜けるかと思われたが、二塁の田中が横っ飛びで捕球。すぐさま体勢を立て直すと、一塁に向かってワンバウンド送球。一塁手のミゲル・サノーもバランスを崩しながら見事に捕球し、打者走者をアウトにした。



プレーボール直後からの好プレー。田中の試合に入る集中力と高次元の守備力を改めてみることができた。また田中はプレー後、好捕したサノーに向かって賛辞の合図を送り、サノー笑顔で応えるという場面も見られた。



新戦力とレギュラー候補が一体感を深め、シーズンに向かって進んでいくという好循環が伺える中日。着実に戦力アップを図っている成果をシーズンでも披露していきたい。



























【動画】正二塁手の座を掴むか！田中の横っ飛び好プレーがこちら

DAZNベースボールのXより













👍️



今年も神業量産か

田中幹也が早速のファインプレー



🌸中日 春季キャンプ



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)