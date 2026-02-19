DeNA正捕手争いが激化　高卒4年目・松尾汐恩が3打数3安打の猛アピール















横浜DeNAベイスターズの松尾汐恩捕手が18日、東京ヤクルトスワローズとの練習試合に「6番・DH」で先発出場。5回の第3打席で見事なタイムリーを放つなど、3打数3安打3打点の大活躍をみせた。











DeNAが6－1とリードして迎えた5回裏の攻撃。ヤクルトはこの回から木澤尚文がマウンドへ。1死一、三塁となり、打席にはここまで既に2安打を放っている松尾が入った。



木澤は得意のシュートを主体にインサイドを強気で攻めていく。カウント3－2からの7球目、インローに沈むカットボールを松尾が見事に振りぬいた。



打球は痛烈な当たりとなって左前打となり、三塁走者が生還。スコアは7－1となり、松尾はこの日3打数3安打3打点と大当たりの一日となった。



追い込まれてからの鋭いカットボールに対し、コンパクトながら見事なバットスイングで対応した松尾。非凡な打撃技術を改めて首脳陣にアピールした。



正捕手争いのライバルである山本祐大も同日、「5番・捕手」で先発出場しており、2度の盗塁阻止を披露。この日は無安打だったが、11日の中日ドラゴンズ戦で4打数3安打3打点、14日の千葉ロッテマリーンズ戦3打数2安打1打点と、こちらも定位置死守に懸命だ。



捕手出身の相川亮二新監督が正捕手に抜擢する選手は誰になるのか。コンバートや、有効な併存起用のプランを練っているのか。興味は尽きない。













【動画】痛烈な打球！松尾の非凡な打撃センスを見よ！

DAZNベースボールの公式Xより











正捕手争いが熾烈を極める



松尾汐恩 3安打3打点

山本祐大 2度の盗塁阻止



🌸DeNA春季キャンプ



