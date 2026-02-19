動画配信サービスのNetflixは18日、都内で合同インタビューを開催。3月に行われるワールドベースボールクラシック（WBC）の日本戦のパブリックビューイング（PV）を全国約150ヶ所で開催予定であることを発表した。

Netflixのコンテンツ部門のバイスプレジデントを務める坂本和隆氏は「家だけでなく街でもWBCを楽しめる場、そして次世代の野球ファンが野球の面白さに出会うきっかけを作っていきたい」と語り、日本戦のPVを全国約150ヶ所で開催予定だと明かした。

その一つが、「ホームタウンヒーローPV」という取り組み。侍ジャパン選手30名それぞれのゆかりの地でPVを開催し、地元が一丸となって応援する機会を作る。

同社によると、現在まで、伊藤大海投手（日本ハム）、大勢投手（巨人）、鈴木誠也外野手（カブス）ら計11選手の故郷での開催が決定。他地域でも、自治体との連携を進めている。

さらに、商業施設や飲食店と連携し、日本各地でのPVも開催予定。WBC配信に向けての準備が着々と進んでいる。

「2026 ワールドベースボールクラシック」

全47試合／3月5日〜3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

