ドジャースのキム・ヘソン、腕立て1000回超の衝撃映像公開　「ウォームア…















ロサンゼルス・ドジャースが17日（日本時間18日）、球団公式インスタグラムを更新。キム・ヘソン内野手が黙々と腕立て伏せを行っている様子を公開した。











投稿には「Who can do the most push-ups on the team? No wonder the guys picked Hyeseong. （チームで一番腕立てができるのは誰か みんながヘソンを選んだ理由がよくわかるよ）」と記されている。



添えられた動画には、へソンが黙々と腕立て伏せを行っている様子が映し出され、その回数は既に1000回を超えている模様。撮影者から「何をやっているの？」と問われ、「ウォームアップだよ」と涼しい表情で答えるへソンが印象的だ。



へソンは現在、ドジャースの春季キャンプに参加している。また、3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）にも韓国代表メンバーとして出場予定であり、調整にも熱が入っているようだ。



韓国は1次ラウンドでは日本、オーストラリア、チェコ、台湾と同じプールＣに所属。日本とは開幕2戦目の3月7日に対戦予定となっている。























【投稿】キム・へソン、1000回超の腕立て伏せがこちら

ロサンゼルス・ドジャース(@dodgers)のInstagramより















【了】