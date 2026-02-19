ニューカッスルに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンが、カラバフ（アゼルバイジャン）戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・ノックアウトフェーズ・プレーオフ・ファーストレグが18日に行われ、ニューカッスルはカラバフと対戦。前半だけでゴードンが4ゴールを決める活躍を見せ、5点リードで前半を折り返すと、最終的には敵地ながら、6－1で先勝した。

この結果、『UEFA.com』によると、ゴードンは2014年10月に当時シャフタール・ドネツクに所属した元ブラジル代表FWルイス・アドリアーノ氏が記録して以来、前半だけで4得点を挙げたCL史上2人目の選手になったという。

また、クラブ公式サイトによると、今季CLでの得点数が10得点になったゴードンは、試合前まで6得点で並んでいた元イングランド代表FWアラン・シアラー氏を上回り、ニューカッスルの選手では1シーズンにおけるCLでの最多得点者にもなったことが伝えられている。

この活躍から、この試合のプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出されたゴードンは試合後、「自分自身だけではなく、チーム全員のことを誇りに思っている。ここに来ることは決して簡単なことではない。だからこそ、チーム全体での勝利を心から嬉しく思っている」と喜びを口にしつつ、次のように試合を振り返った。

「鍵になったのは僕たちのメンタリティだった。カラバフは非常に優れたチームであり、ここは難しい場所だけど、試合開始直後から僕たちのプレッシャーが流れを作った。競争心と執拗さを見せ、そのプレッシャーがチャンスを生み出したんだ」

「チャンピオンズリーグに対しての僕たちの目標はシンプルだ。1試合1試合を大切にして、次の試合に勝つことだ。もちろん、記録は重要だけど、フットボールというのはチームだ。個々の瞬間はチームが成功して初めて意味を持つ。今夜もそれが最も重要だった」

【ハイライト動画】ゴードンが前半だけで圧巻の4ゴール！