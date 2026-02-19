アジアサッカー連盟（AFC）は18日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16の組み合わせを発表した。

ACLEのリーグステージが2025年9月15日から今月18日にかけて開催され、東地区と西地区に分かれて、それぞれ12クラブ同士で8試合を戦い、上位8クラブずつがラウンド16に進出した。

Jリーグからは昨季J1優勝のヴィッセル神戸、準優勝のサンフレッチェ広島、3位のFC町田ゼルビアが参戦し、町田は首位で、神戸は2位で、広島は3位でリーグステージを終えてラウンド16に駒を進めている。

そんななか、AFCはラウンド16の組み合わせを発表。町田は江原FC（韓国）と、神戸はFCソウル（韓国）と、広島はジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）とそれぞれ対戦することが決定した。

なお、東地区のラウンド16はファーストレグが3月3〜4日、セカンドレグが3月10〜11日にかけて開催。その後、ノックアウトステージの組み合わせ抽選は3月25日に予定されている。

ACLE・ラウンド16の東地区と西地区のそれぞれの組み合わせは以下の通り。

■ACLE・ラウンド16

▼東地区

江原FC（韓国） vs FC町田ゼルビア

FCソウル（韓国） vs ヴィッセル神戸

ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア） vs サンフレッチェ広島

メルボルン・シティ（オーストラリア） vs ブリーラム・ユナイテッド（タイ）

▼西地区

アル・サッド（カタール） vs アル・ヒラル（サウジアラビア）

アル・ドゥハイル（カタール） vs アル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）

アル・アハリ・ドバイ（UAE） vs トラークトゥール（イラン）

アル・ワフダ・アブダビ（UAE） vs アル・イテハド（サウジアラビア）