千葉ロッテマリーンズは、3月15日(日)に埼玉西武ライオンズとのオープン戦（ZOZOマリンスタジアム、13時00分試合開始）終了後のグラウンドにて、選手トークショーを開催することを発表した。

3月13日(金)から15日(日)までの期間は、「2026プレシーズンイベント」と題し、選手との写真撮影会やハイタッチ会などを実施予定で、本トークショーはその一環として行われる。

トークショーでは、ここまでの調子や2026年シーズンに向けた意気込みなどをテーマに、参加選手によるトークをお届け。

なお、トークショーに参加する選手は、イベント当日、ステージに登場した際に発表される。

本イベントの模様はCS日テレNEWS24にて放送されるほか、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグ Specialにてインターネット配信を予定している。

また、2026年シーズンシートオーナー、2026年シートセレクトクーポン保有者、球団公式ファンクラブ「TEAM26」有料会員（同伴者1名まで可）は、グラウンド内にてイベントに参加出来る。

本イベントの詳細は、球団公式サイトをご確認ください。

昨年の選手トークショーには、上田希由翔内野手と山本大斗外野手が参加。

トークショーを振り返った上田希由翔内野手は、「昨年はレギュラーシーズン開幕を前に、ファンの皆さんと直接交流することができ、とても貴重で楽しい時間を過ごすことができました。

温かい声援やたくさんのエールをいただき、本当にうれしかったです。今年はどの選手が参加するのか、ぜひ楽しみにしていてください」。

山本大斗外野手も、「昨年のトークショーでは、ファンの皆さんと近い距離でお話しできて、いつもとはまた違った形で交流できたのが印象に残っています。

皆さんの声を直接聞くことができ、シーズンに入る前から気持ちが引き締まりました。今年のトークショーも、ぜひ楽しみにしていてください。」とコメントしている。

【写真】昨年にトークショーを行った上田希由翔＆山本大斗の様子

