侍ジャパン 最新情報

井端弘和監督率いる侍ジャパンは今春、連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む。大谷翔平選手や山本由伸投手らの豪華な日本人メジャーリーガーを揃えた侍ジャパンだが、連覇は容易には実現しなさそうだ。米公式サイト『MLB.com』のマイケル・クレア記者が言及した。

アメリカ、日本、ドミニカ共和国はこれまでで最も厚みと力強さ、才能に溢れたメンバーを擁し、優勝候補だと見られている。しかし、史上最強の陣容を揃えたのはその3カ国だけではなく、どの国にとっても厳しい戦いとなりそうだ。

日本と同じプールでは台湾が強敵となるだろう。アリゾナ・ダイヤモンドバックスの有望株であるリン・ユーミン投手やクリーブランド・ガーディアンズのスチュアート・フェアチャイルド外野手、シカゴ・カブスのジョナサン・ロング外野手が台湾代表として出場する。

2024年のプレミア12ではグループステージで韓国を下し、決勝では4-0で日本に完封勝利をおさめた台湾には決して油断できない。

注目が高まるWBCについてクレア氏は「WBCは単なる野球ではなくトーナメント戦だ。5試合や7試合のシリーズで実力を証明するわけではない。どのチームも、その日その日で勝利を収める可能性があり、各試合の結果によって展開が大きく変わる可能性がある」と言及した。

