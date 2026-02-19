江ノ島電鉄湘南海岸公園駅近くのコーヒーの名店【Goodman coffee】の【Goodman coffeeフジサワ名店ビル】に続く3店舗目、【Goodman coffee KAMAKURA OFUNA】が2025年7月にオープンしました。ようやくうかがうことができたのでお店の様子をレポートします。

大船駅東口から徒歩3分。にぎやかで活気のある「大船仲通り商店街」の脇道に入ります。輸入食材のお店があったり、飲み屋さんがあったりと雑多な雰囲気で、ワクワクします。

「大船名店センター」という昭和の香り漂うビルの1階にお店があります。かつて大船に撮影所があった時代、映画スターが通ったお店があったという、歴史を感じるビルです。

周囲のお店とは全く雰囲気の異なる、スタイリッシュな店構えが印象的なこちらが【Goodman coffee KAMAKURA OFUNA】です。以前は立ち飲み屋だったというから驚きです。

コーヒースタンド&バルスタンド

コーヒーの器具がおしゃれに並んだカウンターの奥にはアルコール類が並んでいます。【Goodman coffee KAMAKURA OFUNA】のコンセプトは「コーヒースタンド&バルスタンド」。コーヒーだけではなく、オリジナルのクラフトビールや、アルコール類も提供しています。

店内には小さなカウンターテーブルがあり、スタンドスタイルでコーヒーやアルコール類をいただくことができます。

注目なのは、Goodman coffee のオリジナルブレンド豆を漬け込んで造ったというクラフトビール(税込700円～)。店長の名嘉さんが、以前クラフトビールに関わる仕事をしていたことが縁で、オリジナルのビールを造ることになったんだとか。

筆者はあまりビールを飲まないので、コーヒーエールは初挑戦。すっきりとした苦みの黒ビールにコーヒーのいい香りがふわっと口に広がります。コーヒー好きとしては幸せな1杯です。ここでしか飲めないビールなので、ビール好きな方にも、コーヒー好きな方にもぜひ味わっていただきたいです。

オリジナルビールのほか、この日のメニューにあったクラフトビールは、店長がセレクトした小田原の醸造所から仕入れたもの。なんとゴーヤを使用しためずらしいビールなんだとか。終了次第また違うビールを仕入れる予定だそうなので、気になった方は是非お早めに。

Goodman coffeeオリジナルブレンド

コーヒー豆も片瀬のお店と同様、購入ができます。大船駅周辺にはまだ豆を買えるお店は少ない印象なので、こちらで購入できるのはうれしいですね。

筆者がいつも購入している豆は、「オリジナルブレンド part2(100g/税込780円、200g/税込1,250円)」。酸味が少なく苦味もまろやか。飲みやすいので、毎日の1杯におすすめです。初めての方もまずはオリジナルブレンドを飲んでみてはいかがでしょうか。ドリンクでいただく場合はTake out 税込550円、スタンドでいただく場合は税込560円です。

オリジナルブレンドのほか、この日は「インドネシア アチェ ハンドラ(豆100g/1,500円、DRINK680円～)」、「エチオピア イルガチェフェ G1(豆100g/1,500円、DRINK680円～)」といったスペシャルティコーヒーや、アイスコーヒーにおすすめの極深煎りブレンド、カフェインレスの豆も並んでいました。どの豆も購入はもちろん、スタンドでいただいたり、テイクアウトしたりすることが可能です。

コーヒーやアルコールのお供にぴったりなスイーツ

この日は店内で「ダーティチャイラテ(税込790円/eatin)」を注文。エスプレッソがダブルショットで入っているというだけあって、濃厚な苦みを感じます。チャイの甘みと絶妙なバランスでとっても美味しい！コーヒー豆を購入すると、ドリンクが300円引きになるのでお得です。

チャイラテのお供には二宮に工房があるナチュラルスイーツ工房ポラジョアさんの「紅茶のガナッシュサンド(税込280円)」をチョイス。有機チョコをガナッシュにした、ヴィーガンかつグルテンフリーのスイーツです。サクサクの紅茶のクッキーとヴィーガンとは思えない、どっしりとしたガナッシュチョコの味わいがチャイラテの苦みと相性がよく、またリピートしたくなる組み合わせでした。

片瀬のbearfootburgerさんの「ハミングバードケーキ」、江の島駅近くのSORANO BAKE HOUSEさんのクッキーなど、スイーツも充実。石川珈琲焙煎所のローストアーモンドは店長イチオシ。コーヒー豆を焙煎する職人がこだわってローストしたアーモンドは絶品なんだそう。コーヒーにも、ビールにも合いそうです。

日によっては片瀬のグルテンフリーのお店YOKO BAKESさんのキャロットケーキも並ぶこともあるんだそう。筆者おすすめのお店なのですが、週末のみの営業のため、なかなか購入できないのでここで出会えたらラッキー！

Goodman coffeeの豆を使用したオリジナルのコーヒージェラートもありました。こちらは保土ヶ谷のジェラートファクトリーさんで作られたもの。マダガスカルバニラ、ミルクチョコレート、宇治抹茶など人気のフレーバーから、藤沢産ミントを使用したミントチョコレートや、藤沢産いちじくとクリームチーズ（現在は終了しています）など、ちょっと珍しいフレーバーもありました。

オリジナルのジェラートが味わいたくて、こちらもいただくことに。コーヒージェラートと冬限定のミルクジェラートに砕いたチョコレートの入った「ストラッチャテッラ(こちらも現在は終了しています)」の2種類をチョイス(2フレーバー税込600円)。コーヒージェラートはしゅわっととろける口あたりとコーヒーの苦みが爽やかで、これから暑くなる時期にもまたリピートしたい味でした。

江の島観光へ向かうおすすめルート

お店のある大船仲通り商店街は、昔ながらの商店や、飲み屋さんやスナックが多いですが、近くには人気のカレー店があったり、美味しいパスタのお店があったり、注目のお店も多いエリアです。

大船で行ってみたかった【CALVA 大船本店】がお店から歩いて2分の所にあるので、帰りに寄ってパンを購入しました。個人的にはお店の斜め向かい、”定食650円～”の文字が飛び込んできた、【大船おでんセンター】が気になっています。また開拓が出来たら、レポートしてみたいと思います。

大船駅からはモノレールで江の島まで行くこともできるので、観光の行きや帰りにサクッとコーヒーやアルコールを1杯。ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか？

