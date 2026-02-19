大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、トミー・エドマン内野手が長らく悩まされていた右足首の手術を受けた。術後は現在までリハビリ・回復に励んでいるが、本人は回復の基準となるポイントを設定しているという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアによると、エドマンは日本時間17日に応じた取材の中で、右足首の状況について「開幕日に間に合わせるのは、予想より早く治ったり回復したりした場合に備えて、かなり積極的な目標として設定していた。今が術後12週なのか14週なのか、その時点ごとのチェックポイントはすべてクリアしてきた。なので、スケジュール通りに進んでいると感じているし、あとは一つひとつの段階を踏みながら様子を見ていきたい」と説明。

合わせて、「結局は最初の一歩に尽きると思う。打球に対して爆発的にスタートを切れる感覚があって、トップスピードに上げることにまったく躊躇がないこと。そして、トップスピードの状態でしっかり切り返せること。それが走塁の面でも重要になってくる」と、急加速や方向転換が問題なく行えるかを回復の基準に設定していると口にしたという。

今季開幕は故障者リスト（IL）で迎える見込みのエドマンだが、万全の状態に戻して戦線復帰を果たすことができるだろうか。

【関連記事】

【了】