チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフのファーストレグが18日に行われ、ボデ／グリムト（ノルウェー）とインテル（イタリア）が対戦した。

昨シーズンのファイナリストであるインテルはリーグフェーズ開幕から4連勝と上々の滑り出しを見せたが、その後まさかの3連敗。最終節でドルトムントを下したものの、決勝トーナメントへのストレートインは叶わず、10位でプレーオフへ回ることとなった。対するボデ／グリムトは最初の5試合を3分2敗で終えたが、第7節でマンチェスター・シティに3－1で快勝。最終節ではアトレティコ・マドリードを撃破し、土壇場でプレーオフ圏内へと滑り込んだ。インテルが人工芝の極寒敵地で先勝するか、はたまたボデ／グリムトが三度金星を挙げるのだろうか。

立ち上がりから一進一退の攻防が続く中、20分にボデ／グリムトが見事な連携から先制点を奪う。インテルを押し込んだ状態でボールを保持すると、左サイドの高い位置を取ったフレドリク・アンドレ・ビェルカンからボックス手前中央のホーコン・エヴイェンへとパスを差し込み、タメを作ってカスパー・ホグへと展開。最後はホグのワンタッチフリックを受けたソンドレ・ブルンスタード・フェアットが右足でゴール左隅へ流し込んだ。

先制を許したインテルだったが、失点から10分後に試合を振り出しに戻す。フランチェスコ・アチェルビがカウンターを阻止したところから右サイドのマッテオ・ダルミアンへ展開し、サポートに入ったニコロ・バレッラがゴール前にクロスを供給。カルロス・アウグストが競り合ったこぼれ球をフランチェスコ・ピーオ・エスポージトが反転しながら豪快に蹴り込みネットを揺らした。

得点後のインテルは圧力を強めるが、ボデ／グリムトは追加点を許さず、前半は1－1で終了した。

46分、カウンターに転じたインテルはバレッラの絶妙なループパスにエスポージトが反応し、こぼれ球ラウタロ・マルティネスが詰めたが、シュートは惜しくも右ポストを叩く。対するボデ／グリムトは49分にホウが際どいシュートを放つ、後半開始直後から白熱した展開が続く。61分には中盤でインターセプトに成功したフェアットがダイレクトでホグヘ縦パスを送り、ラストパスを受けたイェンス・ペッター・ハウゲが豪快にネットを揺らした。

さらに追加点から3分後、左に開いたハウゲを起点としたカウンターからボックス手前中央のフェアットにボールが渡り、絶妙なループパスにオーレ・ディードリック・ブロンベルクが抜け出す。GKヤン・ゾマーを引き付けて右へ流すと、最後はホグが難なく蹴り込みリードを2点に広げた。

その後はややオープンな展開が続き、2点ビハインドのインテルもチャンスシーンを作るがネットを揺らすまでには至らず。試合は3－1で終了し、ボデ／グリムトがラウンド16進出へ一歩前進した。セカンドレグは現地時間24日に行われる。

【スコア】

ボデ／グリムト 3－1 インテル

【得点者】

1－0 20分 ソンドレ・ブルンスタード・フェアット（ボデ／グリムト）

1－1 30分 フランチェスコ・ピーオ・エスポージト（インテル）

2－1 61分 イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ／グリムト）

3－1 64分 カスパー・ホグ（ボデ／グリムト）

【ハイライト動画】快進撃のボデ／グリムト、今度は昨季CLファイナリストのインテルを撃破！