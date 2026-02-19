チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフのファーストレグが18日に行われ、カラバフ（アゼルバイジャン）とニューカッスル（イングランド）が対戦した。

リーグフェーズで22位で終えたカラバフと、最終節でプレーオフ圏内の12位に転落したニューカッスルによるラウンド16進出をかけた一戦は序盤から一方的な展開となる。開始早々の3分、ダン・バーンの力強い持ち上がりからスルーパスに抜け出したアンソニー・ゴードンが先制点を奪うと、5分後にはキーラン・トリッピアーのクロスにマリック・チャウが打点の高いヘディングで合わせてリードを2点に広げる。

29分、デザインされたショートコーナーからハーヴィー・バーンズのシュートが相手選手のハンドを誘発してPKを獲得すると、これをゴードンが冷静に沈める。さらにキックオフによるリスタート直後には相手のミスを見逃さなかったゴードンがハットトリックとなるゴールを決めて4点差に。45＋1分にはゴードンが自ら獲得したPKを決めて、前半だけで5点のリードを奪った。

対するカラバフは後半開始早々の54分、複数人が絡んだ連携で左サイドを崩すと、最後はエルヴィン・ジャファルグリエフが角度のないところから強烈なシュートを叩き込んで1点を返す。しかし、ニューカッスル優位の展開は変わらず、72分にはジェイコブ・マーフィーがカットインから強烈なミドルシュートを叩き込んで再び5点差とした。

試合は1－6で終了し、敵地で大勝したニューカッスルがラウンド16進出に王手をかけた。セカンドレグは現地時間24日に行われる。

【スコア】

カラバフ 1－6 ニューカッスル

【得点者】

0－1 3分 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

0－2 8分 マリック・チャウ（ニューカッスル）

0－3 32分 アンソニー・ゴードン（PK／ニューカッスル）

0－4 33分 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

0－5 45＋1分 アンソニー・ゴードン（PK／ニューカッスル）

1－5 54分 エルヴィン・ジャファルグリエフ（カラバフ）

1－6 72分 ジェイコブ・マーフィー（ニューカッスル）

【ハイライト動画】ニューカッスルが敵地で6発快勝！ ゴードンは前半だけで4得点