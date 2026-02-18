大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、昨季思うような成績が残せなかった選手が複数いる。先発ローテの一角を担うブレイク・スネル投手もその一人だが、リベンジを期す今季に早くも暗雲が立ち込めているかもしれない。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

スネルは過去にサイヤング賞を2度受賞するなど豊富な実績を持つ先発左腕だが、ドジャース加入1年目の昨季は左肩炎症などにより苦しむ時間が長かった。ポストシーズンでは好投をみせたものの、レギュラーシーズンは11登板、5勝4敗、防御率2.35といった数字にとどまっている。

同メディアは「オレンジカウンティレジスターのビル・プランケット記者によると、デーブ・ロバーツ監督は月曜日、スネルがまだマウンドでの練習に参加していないと述べた。キャッチボールと投球練習は開始が許可されたと報じられているが、負傷者リスト入り（IL）してシーズンをスタートするかどうかは、実際にマウンドに立つまで正確な見通しはつかない」と言及。

続けて、「スネルはポストシーズンでの過酷な試合内容を含む昨季終了後、疲労困憊していると公言している。そのため、彼が今季開幕までに出場できない場合でも、十分な投手陣の層の厚さがあることを考えると、チームは彼をゆっくりと調整させていくと予想するのが賢明だろう」と記している。

