「最も重要な打者」鈴木誠也の活躍は優勝するために欠かせない！　米紙が…

シカゴ・カブスのオーナーを務めるトム・リケッツ氏が2026シーズンの目標を掲げ、地区優勝することをチームに求めた。31歳の鈴木誠也外野手にとっても今季は契約最終年であり、重要な一年となりそうだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じている。

鈴木は2022年3月からカブスに在籍しており、今季は5年契約の最後の年となる。

今後は契約延長に向けた交渉も始まると予想されるが、現行の契約のまま更新されなければ、今季終了後にはフリーエージェント（FA）になる予定だ。

昨季は151試合で打率.245、103打点、75得点、OPS.804（出塁率.326 + 長打率.478）、メジャーキャリア最高の32本塁打をマークしており、それに匹敵するレベルの活躍が期待される。

カブスの打撃力を支えていたカイル・タッカー外野手がチームを去ったことを考えても、鈴木の活躍が大いに期待されているのは間違いない。

同メディアは「MLBでのこれまでの打撃成績は非常に優秀（通算OPS+は129）であるにもかかわらず、現時点での鈴木の市場価値を見極めるのは難しい。

打撃面では非常にバランスの取れた打者だが、30代に入った右打者でもあり、明確な守備のポジションが定まっていないという点は、FA市場では一般的に評価が分かれやすいタイプでもある。

鈴木は、もう一度エリート級のシーズンを打撃面で披露すれば、そうした懐疑的な声を大きく黙らせることができるだろう。

アレックス・ブレグマンが話題を集め、PCA（ピート・クロウ＝アームストロング）がシカゴのファンの心を掴んでいるとはいえ、チームにとって最も重要な打者は鈴木かもしれない。

タッカーが去った今、打席で彼ほどの天井（ポテンシャル）を持つ選手は他にいない。

チームが目標に到達するためには、鈴木が打線の中軸で圧倒的な存在感を示す必要がある」と伝えている。

