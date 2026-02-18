今季でプロ6年目を迎える埼玉西武ライオンズの豆田泰志。昨季は9月27日に同年の一軍初登板を果たしたが、目の前で福岡ソフトバンクホークスの胴上げを見ることになった。昨季の悔しさを胸に、今季はブルペンの一角を狙うシーズンとなる（文・羽中田）

悔しさと覚悟を胸に挑むプロ6年目

苦しんだ昨季。それでも、負けない気持ちは消えなかった。戦う気持ちは雲を突き抜け、今日もまた日が昇る。もう一度、チームの力になるために。

豆田泰志は、悔しさと覚悟を胸にプロ6年目へ挑む。

昨季の一軍初登板は、9月27日のソフトバンク戦。地元埼玉県出身の若き右腕は、堂々と腕を振った。

2イニングを投げ、打者7人に対して4奪三振。対戦相手のソフトバンクが優勝マジック1で迎えた注目度の高い一戦だった。

結果としては1-4で敗れ、ベルーナドームで対戦相手の胴上げが舞った。悔しさをにじませる西武ファン、その光景を目に焼き付ける選手たち。あの日の本拠地は異様な雰囲気だった。

だが、そのすべてが豆田はじめ、多くの選手たちには確かな収穫となったはずだ。このマウンドが、今季へと続く分岐点だったのかもしれない。1人のファンとして、そうであって欲しいと強く願う。

この登板を経て、豆田の視線はより高みを見据えた。

西武では昨季、平良海馬が不動の守護神としてリーグ最多31セーブを挙げたが、今季は先発へ再転向する。ひとつの大きなポジションが空いたことで、試合の結末を預ける場所が新たな競争の舞台となる。

Aクラス浮上、さらには優勝争いを見据えるならば、勝ちパターンの再構築は絶対条件だ。その渦中に加わろうと、豆田も一軍キャンプで腕を振る。今季の一軍定着、そしてその先にある9回のマウンドを見据えている。

背負う歴史と託された信頼…特別な重みのある9回

試合を締めくくる9回には、特別な重みがある。近年の西武のクローザーといえば、球団史上最多194セーブを挙げた増田達至だ。

9回のマウンドへ向かう背番号「14」とともにあったのが、ベリーグッドマンが増田のために書き下ろした「ライオン」である。あのイントロが流れると、ベルーナドームの空気は一段と張り詰めた。

そして昨季、豆田が登板した際に「ライオン」が流れると、ひときわ大きな歓声が上がった。それは選手同士の信頼だけでなく、ファンの思いまでも背負ってマウンドへ向かうという証でもある。

クローザーの座は、常時一軍にいた選手だけが約束されたものではない。中継ぎ陣の誰もが、9回のマウンドを目指して腕を振る。

それでも、昨季の悔しさを知る豆田には、確かな芯がある。質の良い、強気なストレートで打者と真っ向から対峙する。ファンから「豆直球」とも呼ばれている。

登場曲とともに背負う歴史、託された信頼。そのすべてを力に変えられたとき、9回の景色は変わる。Aクラス、優勝争いを目指す今季において、その中心に豆田の名が刻まれる可能性は、決して小さくない。

ぶれない決意を胸に、昨季の自身を超えてほしい。

