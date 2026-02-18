ヤクルト、新加入の150キロ右腕がブルペンで躍動　ダークホースとしてチー…















東京ヤクルトスワローズのヘスス・リランソ投手が18日、ブルペン入りし長身から力強い直球を捕手のミットめがけて投げ込み、圧巻の投球フォームを披露した。











投稿ではブルペン投球の様子が中心となっており、直球を主体とした力強い投げ込みで投球練習を行う様子が確認できる。



リランソ投手は、昨季11月に契約を締結した新外国人右腕で、身長188センチ、体重112キロの体格を活かし、これまでミルウォーキー・ブルワーズ傘下3Aなどでプレーしてきた経歴を持つ。



ドミニカ出身の右腕は、マイナー通算317試合に登板し、奪三振の多さが持ち味とされるリリーフ投手として期待されている。



春季キャンプは沖縄・浦添で進められており、投手陣はブルペンや実戦形式の練習などで調整を行っている。



リランソ投手のブルペン動画は、直球を中心とした投球練習の様子が映像で伝わる貴重な資料となっており、今後の実戦登板やチームでの起用法を占う上でも注目される。











【動画】新外国人・リランソ、ブルペンで力強い直球を披露！圧巻の投球フォームに注目

DAZNベースボールの公式Xより











直球が武器の新外国人



ドミニカ出身のヘスス・リランソ

ブルペン投球！



🌸ヤクルト春季キャンプ



【関連記事】【了】