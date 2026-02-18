「目標達成に貢献できる」菅野智之ら補強選手が今季の中心！？　ロッキー…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズは万年最下位の状況を打破するため、ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手をはじめとして、多数のベテラン選手をチームに加えた。オフシーズンの補強はC-の評価に値すると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

ロッキーズは昨季、ナ・リーグ西地区で43勝119敗の成績を残し、圧倒的最下位でシーズンを終えていた。

これまで3年連続の地区最下位を続けていたため、もはや下位に沈むのは恒例であり、驚きはないかもしれない。

それを考えれば、C-という評価も見た目ほど悪くないと言えるだろう。

実際、補強したのはホセ・キンタナ投手、菅野、ウィリー・カストロ外野手、マイケル・ローレンゼン投手、エドゥアール・ジュリアン内野手、ジェイク・マッカーシー外野手、ブレナン・バーナーディーノ投手といった実力派揃いの面々であり、いずれも2026シーズンに影響を与える可能性のある選手たちだ。

ロサンゼルス・ドジャースなど金満球団のような大型契約を結ぶ派手さはないが、菅野とは1年総額510万ドル（約7億8000万円）で、キンタナとは1年総額600万ドル（約9億2000万円）であり、チームの身の丈にあった堅実な契約を中心としている。

特に同紙はキンタナ、菅野、ローレンゼンの活躍に注目しており「チーム全体の防御率（ERA）は改善が必要であり、この3人はその目標達成に貢献できる存在だ。

打撃面では、カストロ、マッカーシー、ジュリアンが今季の巻き返しを期す選手たちであり、プレッシャーの少ないコロラドほど再起を図るのに適した場所はない」と伝えている。

