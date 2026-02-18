ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季、ポストシーズンで圧倒的な支配力を見せつけワールドシリーズ連覇を成し遂げた。今季も、その中核メンバーが健在だが、さらに戦力を強化するために佐々木朗希投手がトレード要員になる可能性が浮上している。米メディア『TWSN』のマイケル・オハラ記者が言及した。

佐々木のルーキーイヤーは波もあったが、ポストシーズンではクローザーとして圧巻の投球を披露。高い奪三振能力と剛速球は、将来のエース候補として十分な素材を示した。

その中で、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得するため、佐々木を軸としたパッケージを組む可能性がドジャースには取り沙汰されている。

スクバルはタイガースのエースだが、契約延長交渉が難航しているとされ、来オフのフリーエージェント（FA）流出が懸念されている。もしFAで無償の流出を避けるため放出に踏み切るなら、ドジャースが有力候補になるだろう。

注目の集まるスクバルの動向についてオハラ氏は「彼の契約満了は複雑な要素だが、ドジャースが1年だけでも獲得する価値があると判断するほど彼は優秀だ。その決断に至れば、タイガースが話を聞かないのは無責任だろう」と言及した。

