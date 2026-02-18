プロ野球の世界では、本拠地だけでなく「地方球場開催」も重要な要素のひとつだ。地域密着の興行、ファン拡大、球団の全国展開。公式戦が地方で行われるたびに、その土地ならではの熱気が生まれる。しかし、新球場の誕生などにより、近年はNPB公式戦が行われなくなった球場も存在する。そこで今回は、NPB一軍公式戦が開催されていない地方球場を紹介したい。［1/6ページ］

佐世保野球場（長崎）

[caption id="attachment_250118" align="aligncenter" width="530"] 佐世保野球場で野球教室を開催した城島健司氏（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：長崎県佐世保市椎木町（佐世保市総合グラウンド内）

最終開催（1軍公式戦）：1990年

長崎県の佐世保市にある佐世保野球場は、かつてヤクルトスワローズ（現：東京ヤクルト）が公式戦を開催していた球場だ。

グラウンドは両翼が93メートルとコンパクトながら、中堅までは120メートルとなっている。

現代は広い球場が増えているだけに、両翼93メートルというサイズ感も1つの特徴と言えるだろう。

1979年に開業し、こけら落としの翌年となる1980年からは、ヤクルトが毎年のように主催試合を開催。若松勉や池山隆寛などの名選手も、この球場でプレーしていたことになる。

とはいえ試合開催そのものがなくなったわけではない。現在でも、福岡ソフトバンクホークスが二軍の公式戦を開催することがあり、長崎のファンが多数駆けつけている。

また、夏の時期には高校野球の試合も開催。長崎に残る、歴史ある野球場としてその役割を紡いでいる。

