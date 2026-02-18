鎌倉駅東口から徒歩約5分。小町通りを進んだ中ほどに、和の趣あふれる佇まいの「豊島屋 瀬戸小路（せとこうじ）」があります。

石畳や木の設えが美しく、まるで昔の鎌倉へタイムスリップしたかのような空間。鳩サブレーで有名な豊島屋が手がける、手焼きわっふるの専門店です。

今回は、焼きたてわっふるを求めて実際に伺ってきました。その様子をお伝えいたします！

昭和初期から続く「わっふる」を、焼きたてで

鳩サブレーで知られる豊島屋ですが、実はさまざまな和菓子も展開しています。そのひとつが、あんずジャム入りの「わっふる」。昭和初期から親しまれてきたロングセラー商品だそうです。

瀬戸小路で提供されるわっふるは、この「わっふる」をベースにしたもの。店内では持ち帰り用と同じ焼き型を使用し、一枚ずつ丁寧に手焼きされています。焼きたてならではのやわらかな食感と、香ばしい風味を楽しめるのが魅力です。

「瀬戸小路」という名前は、小町通りがかつて「瀬戸耕地（せとこうじ）」と呼ばれていたことに由来。昔の鎌倉の歴史や移ろいを感じてほしいという想いが込められているそうです。

カスタムできる、焼きたてわっふる

持ち帰り用個包装のわっふるは「あんずジャム」のみですが、瀬戸小路では具材を自由に選べます。

好みに合わせたカスタムができるのも、ここならでは。しかもお手頃価格なのが嬉しい！

焼きたてならではのふんわり食感と、たっぷり詰まった具材の組み合わせは格別です。どの具材も美味しそうで迷いますね。

2階で味わう、できたての一枚

今回注文したのは人気の「あずきあん＋バター」（350円・税込）。

ガラス越しに焼き上がる様子を眺めながら待つ時間も楽しいひとときです。

提供後、横の階段から2階へ。階段を上がると、可愛らしい空間が広がっています。こちらでは、立食スタイルでいただくことができます。

温かいわっふる生地の中には、たっぷりのあずきあん。そして、鳩サブレーにも使用されている有塩バターがスティック状にカットされ、トッピングされています。

具材は、持ち帰り用の「わっふる」と比べてもボリュームたっぷり。わっふるが閉じきらないほど、あふれんばかりに詰まっており、見るからにボリューム満点です！

ひと口頬張ると、ふんわりと厚みのある生地に、上品な甘さのあん、そして甘じょっぱいバターが重なり、絶妙なバランス。

ほんのり温かく、焼きたてならではのおいしさが広がります。ほかの具材も試してみたくなる味わいです。

フォトスポットも充実

店内にはスマホスタンドが設置され、写真撮影も楽しめます。

鳩サブレーのメインカラーである“黄色”は、バターが溶けた色が由来だそう。その黄色を基調にしたフォトスポットや、鳩型のミラーもあり、思わず撮影したくなる可愛らしさです。

2階のガラス窓からは小町通りを眺めることもできますよ。

人気商品を単品で購入可能

鳩サブレーや小鳩豆楽など、通常は箱入りで販売される商品も、こちらでは単品購入が可能です。

実は鳩サブレーは、多くの店舗で（繁忙期を除き）1枚から購入できるとのこと。ちょっとだけ食べたいときにも嬉しいですね。

まとめ

焼きたてわっふるをその場で味わえる「豊島屋 瀬戸小路」。

時間が経つと生地が乾燥しやすく、焼きたてならではの、やわらかさや風味は損なわれやすいそうです。本来の美味しさを楽しむなら、できるだけその場で召し上がるのがおすすめです。

2階スペースでは落ち着いた雰囲気の中で味わえるため、鎌倉散策の合間にゆったり過ごすのにもぴったりです。

ぜひ立ち寄って、焼きたてわっふるの魅力を体験してみてください。

The post 豊島屋 瀬戸小路 first appeared on 湘南人.