動画配信サービスのNetflixは19日、2026 ワールドベースボールクラシックの全47試合のライブ配信する上での、新たな取り組みを発表した。

Netflixは、2026年3月5日（木）から3月18日（水）まで開催される2026 ワールドベースボールクラシックの全47試合を、日本国内でライブ配信。“熱狂と感動の見逃せない瞬間”を、いつでもどこでも楽しんでいただくため、全47試合のライブ配信はもちろんのこと、臨場感と興奮を全方位から届ける。

Netflixは今回のワールドベースボールクラシックのライブ配信で、「スタジアム以上の臨場感」を、できるかぎり直に、全方位から届けることをテーマに、映像表現の部分で以下の新しい試みに挑戦する。

ボリュメトリックビデオ

試合中の決定的な瞬間を、さまざまな角度・視点から“巻き戻して見直せる”立体的なリプレイをお届け。バッターやピッチャーの背後など、普段はなかなか見られない位置からプレーを振り返ることができる。ワールドベースボールクラシックとしては初めての取り組みとなる。

ダート・カメラ

ホームベース周辺に設置したカメラを通して、ボールがミットに吸い込まれていく軌道や、バッターがフルスイングしたときの迫力を、足元の目線から伝える。1次ラウンドの東京プールの会場となる東京ドームの野球中継では、初導入の取り組みとなる。

インドアドローン

ドローンカメラで、スタンド全体のうねりや、球場のスケール感を上空からとらえる。ビッグプレーの直後にスタンドが一斉に盛り上がる瞬間など、 国際大会ならではの“空気の変化”を立体的にお届けする。1次ラウンドの東京プールの会場となる東京ドームの野球中継において、本格的にドローンを活用するのは、初めての取り組みとなる。

スタットキャスト

ボールや選手の動きを数値化できるトラッキング技術「Statcast（スタットキャスト）」。コアな野球ファンにも、はじめて野球を見る方にも、プレーの凄さをより深く理解していただけるように、球速・打球速度・打球角度・飛距離 といった情報を、数値で“見える化”し、画面上で分かりやすく表示する。

「2026 ワールドベースボールクラシック」

全47試合／3月5日〜3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

【了】