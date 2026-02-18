動画配信サービスのNetflixは、「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を2月19日（木）10時より全国で開始することを発表した。

Netflixは、2026年3月5日（木）から3月18日（水）まで開催される2026 ワールドベースボールクラシックの全47試合を、日本国内でライブ配信する。

また、Netflixではワールドベースボールクラシックをはじめとして、大会をさらに楽しめるスポーツドキュメンタリーはもちろん、話題の映画やドラマ、アニメ、アンスクリプテッドも充実している。

3月以降は、尾田栄一郎による世界的人気漫画の実写版「ONE PIECE」シーズン2（3月10日から世界独占配信）、世界的人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の第7部のアニメシリーズ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」（3月19日から1st STAGE 独占先行配信）など、Netflixならではの多彩なラインナップが目白押しだ。

今回のキャンペーンは、2026年2月19日（木）〜 3月18日（水）の期間で開催され、同キャンペーン期間中に新規登録・再登録される方々を対象に、加入初月（入会から1カ月間）の各プラン月額料金が値引きされる。

ワールドベースボールクラシック視聴のために追加料金は必要なく、海外作品、アニメ、ドラマなども1ヶ月間、値引き料金で視聴可能となっている。

キャンペーン概要は以下の通り

●名称

・ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン

●期間

・2026年2月19日（木）〜 3月18日（水）

＊19日10時から全国でキャンペーン開始。

●対象

・キャンペーン期間中に新規でご登録されるお客様

・2026年1月31日（土）23時59分59秒 以前にNetflixを解約した方で、キャンペーン期間中に再登録されるお客様

●対象外条件：

・Netflixの既存メンバー

・通信キャリア等が提供するバンドルプラン経由でNetflixに登録されるお客様

●特典

○加入初月（入会から1カ月間）の各プラン月額料金が値引き

・広告つきスタンダードプラン：890円→498円（税込）（44%割引）

・スタンダードプラン：1,590円→795円（税込）（50%割引）

・プレミアムプラン：2,290円→1,145円（税込）（50%割引）

● 注意事項：

・ 2026 ワールドベースボールクラシックを含むNetflixのライブ配信では、スタンダード、プレミアムにご登録の場合でも、広告が入る（アーカイブでの視聴を除く）。

・キャンペーン終了後（ご登録から1ヶ月後の次の請求日）には、各プランとも通常価格に戻る。

・ギフトカード、PayPal、iTunes・Google play経由でのお支払いは本キャンペーンの適用外。

「2026 ワールドベースボールクラシック」

全47試合／3月5日〜3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

