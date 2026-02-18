乃木坂46賀喜遥香 同期・田村真佑＆弓木奈於と“ひらかたパーク”を満喫！「何年ぶりか分からないけど行ってきました！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月12日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、お正月休みで行ったひらかたパーク（大阪府）の思い出を語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『乃木坂配信中』で、遥香先生が正月休みにひらかたパーク（以下：ひらパー）に行っていたのを観ました。ひらパーは僕の地元でもあって、幼稚園の遠足だったり、親と一緒に遊びに行ったりした思い出があって、とても懐かしい気持ちになりました。動画には映っていない裏話やエピソードがあれば、ぜひ教えてほしいです」（大阪府 19歳）

◆同期3人でひらパーを満喫！

賀喜：乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で、メンバーのお正月休みの過ごし方をまとめた動画が公開されまして。前編と後編があるんですけど、私の映像は前編で、田村真佑ちゃんと弓木奈於ちゃんと3人でひらかたパークに行って、アイススケートをしている様子が映っております。

アイススケート場があるんですよ！ 夏はプール場なんですけど、冬になるとスケートリンクができるんです。だから「スケートができます」って知ったときからずっと行きたくて！ というのも、おじいちゃんおばあちゃんのお家が大阪にあって、それこそ、私もひらかたパークにも何回か行ったことがあるんですよ。だから、何年ぶりか分からないけど行ってきました！

私はお正月休みに大阪に帰っていて、弓木奈於ちゃんは地元の京都府にいて、田村真佑ちゃんは埼玉県なんですけど、私たちが関西にいるからって新幹線で1人で来てくれました。それで、新大阪駅で集合した後、私のお母さんが車を出してくれて、ひらパーまで連れて行ってくれたんですね。

私のお母さんってめちゃくちゃ関西人なので、まず奈於が新大阪駅のエスカレーターを降りてきたときに、「奈於ちゃんやんか～！ もうマスクもなしに、そのまま来たらバレるやろ!? 足ほっそ！ 顔ちっちゃ！ かわいい～」ってマシンガントークで奈於にしゃべりかけて（笑）。まゆたん（田村真佑の愛称）が来てからも「まゆたんかわいいなぁ～！ そんな足出して寒いやろ？ はよ車乗って行こうなぁ」って（笑）。車のなかでも、みんなとたくさんしゃべりながら移動していました。

ひらパーに着いてからは、お母さんは帰って3人で遊んでいたんですけど、プリントシール機で写真を撮ったり、オムライスを食べたりして。アトラクションにも乗って、「クレイジーマウス」っていう乗り物が一番楽しかったですね！

ひらパーの真ん中に、ボートで川下りをするアトラクション（トロールパニック パチャンガ）があって、それに一番乗りたかったんですけど、寒すぎるし、めちゃくちゃ濡れちゃうから乗れなかったんですよね。小さい頃から「あれにもう1回乗りたい」って思っていたけど寒すぎた……（笑）。だから、また夏にリベンジしたい！ でも、今回はスケートができたから良かったです（笑）。すごく楽しかった！ また行きたい！

