バルセロナに所属するスペイン代表MFぺドリが戦列復帰に近づいているようだ。18日、スペイン紙『アス』が伝えている。

ブラジル代表FWハフィーニャとともに、ハンジ・フリック監督率いるチームの“核”とも言うべき存在のぺドリ。今シーズンもここまで公式戦25試合に出場し2ゴール8アシストをマークするなど存在感を放っているが、昨年10月に左大腿二頭筋遠位部を断裂して戦線離脱。約1カ月後に復帰したものの、先月21日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節スラヴィア・プラハ戦で右ハムストリングを負傷し、直近7試合を欠場している。

ペドリを欠いたバルセロナは、12日に行われたコパ・デル・レイ（国王杯）準決勝ファーストレグでアトレティコ・マドリードに0－4で完敗。さらに16日にはジローナに逆転負けを喫し、昨年12月上旬から守り抜いてきたラ・リーガ首位の座を宿敵レアル・マドリードに明け渡すこととなった。

そんな中、ぺドリは順調に回復しており、戦列復帰に近づいているという。報道によると、フリック監督はじめとしたクラブ幹部は、頼れる司令塔の復帰時期について慎重に検討を重ねているが、早ければ現地時間22日に控えるラ・リーガ第25節レバンテ戦で15分ほどピッチに立つ可能性があるとのこと。問題がなければ28日の第26節ビジャレアル戦では60分ほど出場し、3日後の国王杯準決勝セカンドレグでフル出場可能になる見込みのようだ。

ラ・リーガでの首位奪還、そして国王杯決勝進出に向けた本拠地『カンプ・ノウ』での大逆転を目指すバルセロナ。CLのックアウトフェーズの戦いも控える中、ペドリの一刻も早い復帰とベストコンディションへの回帰が待たれている。