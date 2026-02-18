大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、今オフも着実に戦力を積み上げている。エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手を獲得した後も動きは止まらず、今度は元オールスター内野手を加えたようだ。米メディア『スポーティング・ニュース』のマック・バルテス記者が言及した。

ドジャースはトロント・ブルージェイズとシンシナティ・レッズで内野手を務めたサンティアゴ・エスピナル内野手とマイナー契約で合意した。

エスピナルはブルージェイズの在籍時にオールスター選出経験を持つが、その後は成績が下降。それでも、ユーティリティプレーヤーのエスピナルがドジャースで復活する可能性は十分にあるとみられている。

大谷翔平選手ら強力な上位打線を誇るドジャースでは、控え選手は守備力を重視しつつ、デーブ・ロバーツ監督が相手投手との相性を見極めて起用する戦略が徹底されている。エスピナルにとっても、その環境は追い風となりそうだ。

注目の集まるエスピナルの起用についてバルデス氏は「シーズンは3Aでスタートする可能性が高い。しかし、たとえ短期間であっても、ロバーツ監督は今季のどこかで彼をメジャーで起用するだろう」と言及した。

