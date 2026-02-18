今日の運勢は？ ★2026年2月19日（木）12星座占いランキング！ 第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月19日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月19日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！あなたの星座は何位……？自分のことを大切にできる日。休むことに後ろめたさを感じなくてよいので、今日は思いきってエネルギーを回復させましょう。心に耳を傾けることで、次に進むべき方向が見えてきます。内容が濃い本を読むと、心身ともにプラスになりそう。新しい視野が広がる日。理想通りにいかなくても、それは思いがけない道への入口かもしれません。遠くを見すぎず、今できる小さな行動を積み重ねていけば、道は自然と開けていきます。神社にお参りするのがおすすめ。趣味や自己表現に気持ちが向かう日。時間をかけて楽しむことで、自分ならではのこだわりや個性が磨かれていきそう。結果を急がず、過程そのものを味わっていきましょう。温泉の入浴剤を使うと、ゆったりと楽しめるようになれるかも。人との縁を温め直せる日。昔からの友人や懐かしい仲間に連絡してみると、思いがけず心が弾む出来事がありそう。コミュニティや集まりに顔を出すことが、前向きな気持ちを呼び戻してくれます。パワーストーンを身につけると良い縁に恵まれそう。パートナーや協力者との関係を見つめ直したい日。これまで曖昧にしてきたことを、丁寧に言葉にしてみて。少しの対話が、信頼のベースを固めてくれます。不安や迷いが晴れてくる流れがやってくるはずです。ネイルケアをすると心が落ちつきそう。情報整理や連絡ごとがはかどる日。悲しみや迷いがあっても、書き出してみると頭の中が整理されます。気持ちはスルーしないで、メモや日記に落とし込んで。言語化することで次の行動が見えてきます。シルバーアクセサリーで運気アップ。仕事で冷静な判断が求められる日。感情より論理を優先し、データや事実に基づいて動くと評価が上がります。余計な一言を控え、シンプルに伝えることが信頼につながるでしょう。引き算の意識で行動して。帰ったら、少し長めのお風呂に入って。過去の出来事を静かに整理したい日。心のモヤモヤを抱え込まず、信頼できる人に話すか、日記に書き出してみましょう。感情を外に出すことで気持ちが軽くなり、明日への活力が戻ってきます。ハンドクリームで手をケアすると◎。家庭や住まいに安心感が生まれる日。停滞を感じても焦る必要はありません。部屋を少し整えたり、好きな香りや音楽を取り入れたりするだけで、心が落ち着きます。今日は「守る」ことに意識を向けましょう。もこもこの靴下をつけると守りがアップ。お金回りはガードを強めたい日。「もう少しだけ」という気持ちに注意しましょう。粘りすぎる前に立ち止まり、状況を見直しましょう。今は攻めより守りが正解です。無理のない範囲で動くことが大切です。迷ったら他人に相談することを忘れずに。慎重な目線が必要な日。感情で決めると後悔につながりかねません。冷静に状況を整理し、ものによっては専門家や信頼できる人に相談することを検討しましょう。一人で背負わず、助けを借りる勇気を。目をぐるぐる回してストレッチするといいかも。バランスを取るのが難しい日。完璧に対応しようとせず、今日は「これだけやれば十分」と線を引きましょう。無理をしない選択が、明日の自分を守ります。休息も立派な行動です。マシュマロを食べて気持ちを軽くして。今日は太陽が魚座へと移り、季節の切り替わりを感じるタイミング。流れが滞っているように見えますが、それは次への助走期間です。焦って動くより、今いる場所を丁寧に整えることを優先しましょう。止まることへの不安を手放すと、自然と次の風が吹いてくるはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4