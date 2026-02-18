侍ジャパン 最新情報

井端弘和監督率いる侍ジャパンは今春、連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む。前回大会に引き続き大谷翔平選手ら複数の日本人メジャーリーガーを擁する侍ジャパンに対して、アメリカ代表のアーロン・ジャッジ外野手が闘志を燃やしている。米メディア『ニューヨーク・タイムズ』のクリス・キルシュナー記者が報じた。

ジャッジは2023年大会への出場を希望していたものの、当時はフリーエージェント（FA）市場の中心であり、去就決定が最優先事項だった。最終的にヤンキースと再契約し、デレク・ジーター氏以来となる主将に任命されたこともあり、スプリングトレーニングをチームに注力する選択をしていた。

今大会では前回主将のマイク・トラウト外野手が保険問題により不参加となっている。トラウトは「彼はふさわしいリーダーだ」とジャッジにエールを送り、主将のバトンを託した。

前回大会の決勝では、トラウト擁するアメリカが大谷率いる日本代表に敗戦。最後は大谷がトラウトを三振に仕留め、日本が優勝を飾った。その光景を目の当たりにしたことが、ジャッジの参戦理由の1つだという。

ジャッジは今回のWBCについて「初めてアメリカ代表として出場し、金メダルを持ち帰ることに集中している。素晴らしい瞬間が生まれるだろうし、今回のチーム編成にもワクワクしている。仲間たちは気合が入っている。連絡を取った選手たちは皆、開幕を待ちきれない様子だ」と言及した。

