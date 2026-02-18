大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースが、二塁レギュラーと目されたトミー・エドマン内野手が故障者リスト（IL）で開幕を迎える見込みとなっている。空いたポジションはキム・ヘソン内野手らが争うとみられるが、場合によってはキムの去就が騒がしくなる展開になるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「エドマンが離脱している間、ミゲル・ロハス内野手とプラトーンを組む、あるいは日常的に二塁の座を奪うのは誰なのかが問題となる。有力候補はキムとフリーランドの2名で、スプリングトレーニングでのパフォーマンス次第で、どちらかがマイナーで開幕を迎えることになる」と二塁争いの現状に言及。

その上で、「もしそれがキムならば、チームはついに腹をくくってトレードに踏み切る必要があるかもしれない。彼の契約はチーム全体の年俸総額と比べればごくわずかなものだが、それがかえってトレード要員として魅力的なものになる可能性もある。買い手側にとっては守備のユーティリティ性が高く、コンタクト重視の打撃を持つ選手を手に入れることになる」と指摘している。

キムは今季のレギュラー獲りを目指しやる気十分でスプリングトレーニングに入ったことが伝えられているが、自らの価値を証明することはできるのだろうか。

