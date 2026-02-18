「気にすべきことではない」大谷翔平所属のドジャース、球団首脳が“野球を…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは豊富な資金力を武器に、昨季まで2年連続でワールドシリーズを制するなど強力なチームを作りあげている。他球団からは「野球を台無しにしている」などとしばしば批判されているが、ブランドン・ゴームズGMは全く意に介していないようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

同メディアは「ゴームズGMは外部からの称賛を求めているわけではないことをはっきりと示した。同氏は批判が減ったのは嬉しいことかと問われた際、それについてはまったく気にしていないと語った。さらに、称賛を“評価”として受け止めるかどうかを問う質問に対しても、自身が重視する唯一の基準へと話を戻した」と言及。

続けて、「我々は外部からの評価を求めていない。評価とは、チャンピオンシップに勝つこと、そして毎年できる限り最高のチームを編成することだ。我々が目指すのは、毎シーズン少しでも良くなることだけだ。良くても悪くても、あるいは何を言われようと、外部の声は私たちが気にすべきことではない」という同GMのコメントを伝えている。

周囲の雑音は遮断してチーム作りに集中している様子のゴームズGMだが、そのチームは今季どのような戦いを見せてくれるのだろうか。

【関連記事】

【了】