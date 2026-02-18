レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、人種差別発言を受けたことを非難した。

レアル・マドリードは17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ノックアウトフェーズ・プレーオフ・ファーストレグでベンフィカと対戦し、50分に決めたヴィニシウスのゴールが決勝点となり、敵地ながら1－0で先勝した。

しかし、この試合ではヴィニシウスが得点を決めた後に見せたセレブレーションが発端となり、大荒れの展開になると、ベンフィカのアルゼンチン代表FWジャンルカ・プレスティアーニが口元を隠しながら、人種差別発言をしたとヴィニシウスが主張したことで試合は約10分間中断される事態となったほか、後半アディショナルタイムには加熱式タバコやペットボトルが観客席から投げ込まれ、ペットボトルがヴィニシウスに当たる場面も見られた。

大きな騒動になっているなか、ヴィニシウスは自身の公式インスタグラムのストーリーズを更新し、「人種差別主義者は、何よりも卑怯者だ。自分の弱さを示すために、口をシャツで覆う必要があった。しかし、彼らは他人の保護を受けている。理論上は罰する義務がある。今日起こったことは、僕と家族の人生において何ら新しいことではない」と再び人種差別被害に遭ったことを主張しながら、次のように続けた。

「ゴールを祝ったことでイエローカードをもらった。今でもその理由が理解できない。何の役にも立たない不適切な手順だった。特に素晴らしい勝利の後、レアル・マドリードのニュースがヘッドラインを占めなければならない時に、このような状況になることは好きではないが、必要なことだ」

このような騒動を受け、ブラジルサッカー連盟（CBF）は公式X（旧：ツイッター）を更新。「CBFは今週火曜日、リスボンで行われたレアル・マドリード対ベンフィカ戦でゴールを決めたヴィニシウス・ジュニオールへの連帯の意を示す」と綴りながら、次のように声明を発表した。

「人種差別は犯罪だ。容認できるものではない。サッカー界だけでなく、他のいかなる場所でも存在してはならない。ヴィニ、あなたは1人ではない。プロトコルを発動したあなたの行動は、勇気と尊厳の好例だ。私たちはあなたを誇りに思っている。あらゆる形態の差別との戦いにおいて、私たちは断固たる決意で臨む。私たちは常にあなたの味方だ」

また、ヴィニシウスの古巣であるフラメンゴもクラブ公式X（旧：ツイッター）を更新し、「ヴィニシウスが経験しているのはサッカーだけの問題ではない。夢を持ち、戦い、多くの困難を乗り越えて今の地位に至った少年がそこにいる。ただ自分が自分らしくいるというだけで攻撃されるのを見るのは、本当に辛いことだ。彼のダンスは真の喜びだ。それは自然なものであり、彼自身のものだ。人種差別はサッカーの一部ではない。それは辛いことで、それが当たり前になってはならない。ヴィニ、あなたは1人ではない。私たちはそれを感じていて、あなたを応援して、共にいる」と同選手を支援する姿勢を明らかにしている。

