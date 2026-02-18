アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が負傷者について言及した。17日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

依然としてプレミアリーグの首位を走っているものの、前節ブレントフォードと引き分け、覇権奪還に燃える2位マンチェスター・シティとの勝ち点差が「4」に縮まったアーセナル。現地時間18日に前倒し開催される第31節ウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦、その4日後に宿敵トッテナム・ホットスパーとのノースロンドン・ダービーを控える中、負傷者の状態に注目が集まっている。

長期離脱中のスペイン代表MFミケル・メリーノに加え、ドイツ代表FWカイ・ハヴァーツも筋肉系の負傷により直近2試合を欠場。15日に行われたウィガンとのFAカップ4回戦ではスタメン予定だったイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリがウォーミングアップ中に負傷し、イングランド人DFベン・ホワイトは試合終盤に途中交代を余儀なくされた。また、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアも12日のブレントフォード戦で負傷した可能性があると報じられている。

ウルブス戦の前日会見に出席したアルテタ監督は、ウィガン戦の出場を回避したカラフィオーリについて「彼は大丈夫だ。今日も一緒にトレーニングしていた。コンディションも良くなってきているし、明日の試合に間に合うことを願っている」とコメント。ホワイトについても「（ウィガン戦では）少し疲れていただけだ。終盤にはハムストリングに少し張りを感じていたが、大丈夫だ」と語り、2選手がウルブス戦出場の可能性があることを明言した。

一方、ウーデゴーアとハヴァーツはウルブス戦には間に合わないものの、ノースロンドン・ダービーで起用できる可能性があるという。アルテタ監督はキャプテンを務める前者について「ウルブス戦は出場できないだろうが、日曜日の試合には出場できると期待している」と言及。再離脱となってしまった後者については「カイも週末の試合に出場できる可能性があるので、チームに加わることを楽しみにしている」と明言した。