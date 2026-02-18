もはや恒例…？藤浪晋太郎がブルペンで約60球！最速155キロの仕上がり















横浜DeNAベイスターズの藤浪晋太郎投手が18日、春季キャンプでブルペン入りし、約60球を投げる様子が公式動画として公開された。投稿では「もはや恒例行事」と表現され、ブルペンでの投球練習の様子が映し出されている。











春季キャンプは宜野湾で2月1日から一軍が始動しており、チームはシーズンに向けて各選手が順調に調整を進めている。藤浪投手もブルペン入りを重ねており、映像には投球フォームやリリースポイントなど細部を確認しながら投げ込む姿が見られる。



また、今季初の実戦登板となった14日の千葉ロッテマリーンズとの練習試合では、2回22球を投げて1失点（自責点0）、無四球、最速155キロを計測するなど、開幕ローテーションに向けて順調な仕上がりを見せていた。



藤浪投手は阪神タイガースでプロ入り後、メジャーリーグでもプレー経験を持ち、昨季途中に横浜DeNAベイスターズでNPB復帰を果たしている。キャンプでのブルペン入りは、実戦に向けた重要な段階として位置付けられている。



公開された動画は、投球練習の一部が収められており、藤浪投手が持ち味の速球や変化球を織り交ぜながら投げ込む様子が確認できる。映像として視覚的に伝わるブルペン練習の光景は、ファンやチーム関係者にとって今後の調整過程をうかがい知る材料にもなっている。











【動画】藤浪晋太郎、ブルペンで約60球！躍動感あふれるフォームで力強く投げ込む姿がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより











もはや恒例行事



藤浪晋太郎 今日もブルペン入り

球数は既に60近く🔥



🌸DeNA春季キャンプ



DAZNならキャンプ・オープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】