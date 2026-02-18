春の訪れとともに、新しい自分に出会いたいと思いませんか？ 暖かくなるこれからの季節は、e-Bike（電動アシスト自転車）で行動範囲を広げ、アクティブな毎日をスタートさせる絶好の機会です。

今回注目するのは、次世代プレミアムe-Bike「BESV(ベスビー)」を手がけるBESV JAPANが開催する、見逃せない「春のNEWサイクルキャンペーン」。2026年2月21日(土)から4月19日(日)までの期間限定で、憧れのe-Bikeをお得に手に入れる絶好のチャンスが到来しました。通常モデルに加え、人気のアウトレットモデルも対象となり、さらに充実のオプションが特別価格で手に入るという、まさに「二重においしい」企画です。

BESV、Votani、SMALOの3ブランドから、なんと全23モデルが対象となるこのキャンペーン。この豊富なラインナップの中から、きっとあなたにぴったりの一台が見つかるはずです。

あなたのe-Bikeライフを彩る「オプション特別価格」

e-Bikeは本体だけでなく、カスタマイズすることでその魅力がさらに広がります。今回のキャンペーンでは、あなたの使い方に合わせてe-Bikeを彩る周辺アクセサリーが特別価格で手に入ります。全29種類の中から、新車1台につき1セットを選べるので、あなたの理想のe-Bike像を具体的に思い描いてみてください。

特に注目したい実用性と利便性を兼ね備えたオプションをいくつかご紹介します。

通常 15,730円 → 10,000円 (税込)

雨の日の泥はねや、通勤時の荷物が多い日に大活躍します。

通常 18,810円 → 10,000円 (税込)

電車や車での移動時にe-Bikeを持ち運べるようになり、サイクリングの楽しみ方が無限に広がります。

通常 9,680円 → 5,000円 (税込)

街乗りやちょっとした買い物に便利なバスケットが、こんなにお得に手に入ります。

これらのオプションを組み合わせることで、あなたのe-Bikeが単なる移動手段以上の「相棒」へと進化するでしょう。

憧れのモデルをお得に！「厳選アウトレットモデル」

「ずっと気になっていたあのe-Bike、もう少し安くならないかな…」と思っていた方に朗報です。今回のキャンペーンでは、厳選された12モデルがアウトレット特別価格で提供されます。在庫限りなので、早い者勝ちですよ！

代表的なアウトレットモデルとその割引率をご覧ください。どれだけお得か一目瞭然です。

通常 238,000円 → 199,800円 (税込)

BESVを代表する人気モデルがこの価格は破格。街中で見かけることも多いスタイリッシュなデザインが魅力です。

通常 298,000円 → 229,800円 (税込)

折りたたみ可能で、車に積んで旅先で使うなど、よりアクティブな使い方をしたい方におすすめです。

通常 168,000円 → 139,800円 (税込)

日常使いに最適なVotaniのエントリーモデル。メタリックブルーとメタリックグリーンが対象です。

これらのモデルは、キャンペーン期間終了後も在庫がある限り同一価格で購入可能とのことですが、人気モデルはすぐに売り切れてしまう可能性もあります。まさに「今だけのチャンス」と言えるでしょう。

あなたにぴったりのe-Bikeはどれ？3つのブランドを徹底解説

今回のキャンペーン対象となるのは、BESV、Votani、SMALOの個性豊かな3ブランド。それぞれの特徴を知って、あなたのライフスタイルに最適な一台を見つけてください。

BESV (ベスビー) - プレミアムe-Bikeの体験

デザイン性と先進テクノロジーを追求した「プレミアムe-Bike」の代名詞とも言えるブランドです。最新モデルに搭載された「ラーニングスマートモード」は、AIが走行データを学習し、乗るほどにあなた専用のアシスト制御へと進化。まるで自分の体の一部のように、自然で快適な走りを提供してくれるでしょう。

Votani (ヴォターニ) - 日常使いをスマートに、カジュアルに

「もっとカジュアルに、もっとコンパクトに」をコンセプトに、扱いやすさと日常性を重視したブランドです。通勤・通学やちょっとした街乗りなど、普段使いの自転車をe-Bikeにアップグレードしたい方にぴったり。前輪モーターと内装変速が、スムーズでストレスフリーな走行をサポートします。上記のアウトレットモデルにもなっている「H3」は、その代表格と言えるでしょう。

SMALO (スマーロ) - AIとIoTが織りなす次世代スマートe-Bike

SMALOは、AIドライビングシステムとIoT（モノのインターネット）を搭載した、まさに未来を感じさせるe-Bikeです。自動アシスト制御やオートマチック7段変速機能により、乗り手の操作を最小限に抑え、ただ走ることに集中できる新しい走行体験を提供してくれます。GPSや4G通信を搭載したコネクテッドシリーズに加え、より身近なモデルとして通信機能をBluetooth連携に最適化した「SEシリーズ」も展開。最先端技術で、あなたのサイクリングをサポートしてくれること間違いなしです。

キャンペーン参加と購入方法について

このお得なキャンペーンは、2026年2月21日(土)から4月19日(日)までの期間限定です。

BESV／Votani／SMALO 全23モデル（アウトレット含む）全国の正規取扱店

気になるモデルが見つかったら、ぜひお近くの正規取扱店へ足を運んでみてください。実際に試乗してみることで、その乗り心地やデザインの魅力を肌で感じることができます。専門スタッフに相談して、あなたのライフスタイルに最適な一台を見つけるのがおすすめです。

新しい春、新しいあなたをe-Bikeで

いかがでしたでしょうか？ この春、e-Bikeで新しい毎日を始めてみませんか。坂道もスイスイ進み、通勤が楽しくなったり、週末のサイクリングで見たことのない景色に出会えたり、e-Bikeはあなたの世界をぐんと広げてくれるはずです。

オプション特別価格と厳選アウトレットモデルが同時に楽しめる、この年間でも特にお得な機会をぜひお見逃しなく。2026年の春は、e-Bikeと共に最高のスタートを切りましょう！

