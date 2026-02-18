レアル・マドリードに所属するイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルドが、ベンフィカ戦での人種差別疑惑に言及した。

チャンピオンズリーグ（CL）・ノックアウトフェーズ・プレーオフ・ファーストレグが17日に行われ、レアル・マドリードはベンフィカと対戦。50分にヴィニシウスが先制点を決めると、これが決勝点となり、1－0で敵地で先勝した。

しかし、この試合ではヴィニシウスが得点を決めた際に見せたセレブレーションが発端となり、大荒れの展開になると、ベンフィカの現在20歳のアルゼンチン代表FWジャンルカ・プレスティアーニが口元を隠しながら、人種差別発言をしたとヴィニシウスが主張したことで試合は約10分間中断される事態となった。

試合後、『Amazon Prime』のインタビューに応じたA・アーノルドは「本当にひどい。今夜の出来事はフットボール界の恥だ。チームにとって台無しだ」と語りながら、次のように続けた。

「彼（ヴィニシウス）がピッチに戻るように説得されたかはわからない。彼はプレーを続けたかったのだと思う。強いメンタリティの持ち主だからね。彼はキャリアを通して何度かこのような状況に陥っているけど、見事に対処してきた」

「敵対的な雰囲気で、情熱的で、明らかにヴィニのプレーぶり、おそらく彼の祝福の仕方に憤慨していたのだと思う。でも、何が彼らをそのような状況にさせたのかはわからない。ただ、敵対的な雰囲気には、チームとしても選手としても慣れているけどね」

また、人種差別発言の疑惑が浮上しているプレスティアーニへの処分を求めるかと聞かれたA・アーノルドは「それは僕の手に負えることではない。難しい状況だとは思う。審判は彼が口をシャツで覆って何かを言ったことは事実だと言った。何が起ころうとも、正義が勝つことを願っている」と誠実な対応を望んでいることを明かした。

