WS制覇の”元メジャー右腕“、田澤純一が6年ぶりに古巣へ復帰「熱く盛り上げ…

埼玉武蔵ヒートベアーズは17日、ボストン・レッドソックスやマイアミ・マーリンズなどで活躍した田澤純一投手を獲得したと正式に発表した。ヒートベアーズへは6年ぶりの復帰となり、チームの投手陣に即戦力として大きな期待がかかる。

社会人野球の新日本石油ENEOSで頭角を現し、その後、メジャーリーグのレッドソックスに入団。2013年には上原浩治投手とともにチームのワールドシリーズ制覇に貢献した。以降はマイアミ・マーリンズ、ロサンゼルス・エンゼルスと渡り歩き、リリーフ右腕として実績を積み上げてきた。

その後は独立リーグでヒートベアーズに所属した経験を持ち、さらに台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、メキシコのドゥランゴ・ジェネラルズでもプレー。昨季までは古巣のENEOSに所属し、国内外での豊富な経験を積み重ねてきた。

球団を通じて田澤投手は、「6年ぶりに、再びヒートベアーズの一員として戦えることを心から嬉しく思います。チャンスをくださった山﨑オーナー、角社長をはじめ、球団関係者の皆様に深く感謝します。

ヒートベアーズには才能豊かな選手がたくさんいます。私の経験を伝えることによって少しでも力になれたらと思います。もちろん、私自身も一人の選手として、彼らに負けない背中を見せるつもりです。埼玉を熱く盛り上げられるよう全力を尽くします。熱いご声援よろしくお願いします。」と意気込みを語った。

6年ぶりの古巣復帰となる田澤投手が、新天地でどのような役割を担い、チームに貢献していくのかに注目が集まる。

