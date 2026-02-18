スヌーピーミュージアム(東京都町田市)は3月7日から、新企画「ふかふかミュージアム」をスタートする。

期間中、館内にはスヌーピーやきょうだいたちに抱きついて写真が撮れるスポットや、寝転んでくつろげるエリアを新設し、より体験型の施設へと進化する。新企画開始に伴い、3月2日から6日までを休館とし、入館料は一般2,000円(前売)へと改定する。

新たな企画展「Together with LINUS みんなのライナス」も同時開催。水色の毛布がトレードマークのライナスに焦点を当て、選りすぐりの45点のコミック原画や複製原画を通じて、ライナスの哲学的な魅力やコミカルな日常を紹介する。

「ピーナッツ」原画 1977年6月4日 (C) Peanuts Worldwide LLC

ミュージアムショップでは、「Together with LINUS みんなのライナス」関連グッズとして、ライナスとスヌーピーを描いた「刺繍フラットトートバック ライナス＆スヌーピー」(4,510円)などを販売。そのほか、もこもこの手触りが特徴のぬいぐるみ「ふにゃもこリラックススヌーピー」(5,720円)など、限定グッズも多数発売する。

企画展「Together with LINUS みんなのライナス」関連グッズ

ぬいぐるみ ふにゃもこリラックススヌーピー

公式SNSでは、オープン前日の3月6日まで「ふかふかスヌーピー」のコンテンツを毎日投稿し、新企画を盛り上げる。