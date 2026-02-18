大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、3月5日から開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表として出場する。ドジャースからは大谷の他にも各国の代表として出場する選手が多く、大会中の負傷が懸念されている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のジョーダン・カンプベル記者が言及した。

今大会では3月3日と4日にエキシビションゲームが行われ、3月5日から各プールでの試合が開始。決勝は3月17日（日本時間18日）に予定されている。

ドジャースには大谷の他に山本由伸投手が日本代表、ウィル・スミス捕手がアメリカ代表、エドウィン・ディアス投手がプエルトリコ代表、キム・ヘソン内野手が韓国代表など、出場予定の選手が多く在籍している。

当初はミゲル・ロハス内野手も出場の意向を示していたが、保険の問題によりWBC出場を阻まれた。

複数の選手が保険問題の影響を受けており、カンプベル氏は「WBCの最終ロースター決定は波乱含みだった。メジャーリーグの複数スター選手に保険問題が発生した。通常、球団は選手の参加を認めるが、ベテランや故障歴のある選手など、特定の選手には無視できない負傷リスクが存在する」と言及した。

【関連記事】

【了】