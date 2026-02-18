UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズ・プレーオフ ファーストレグが17日に行われ、ドルトムントとアタランタが対戦した。

リーグフェーズを17位で終えたドルトムントと15位のアタランタによるラウンド16進出を懸けたプレーオフ初戦。

交通渋滞の影響で15分遅れでのキックオフとなった一戦だったが、キックオフ直後にゴールが生まれる。3分、敵陣ボックス内でのユリアン・ブラント、マクシミリアン・バイアーの粘りから右のユリアン・リエルソンにつながると、直近の試合で驚異の4アシストを記録したノルウェー代表DFの正確なクロスをゴール前のセール・ギラシが頭で合わせた。

先制後もドルトムントが優勢に試合を進めていくが、アタランタも20分を過ぎた辺りから押し返していく。カウンターを軸にニコラ・ザレフスキがチャンスに絡むが、最後のところで味方との連携が合わない。

前半半ばを過ぎて自陣でプレーする時間が増えていたドルトムントだったが、粘りの守備で失点を許さない。すると、前半終盤の42分にはフェリックス・ヌメチャのスルーパスで左のスペースに飛び出したギラシが冷静に折り返しを入れると、ファーでフリーのバイアーがワンタッチで合わせた。

内容自体は拮抗していたが、入りと終わりの良い時間帯にゴールを重ねたドルトムントが2点リードで試合を折り返した。

迎えた後半、何とか早い時間帯に点を返したいアタランタはハーフタイムに2枚替えを敢行。ジャンルカ・スカマッカに代えてニコラ・クルストヴィッチを最前線に投入する。さらに、押し込む展開の中でマルテン・デ・ローンを下げてカマルディーン・スレマナと攻撃的な交代策も行っていく。

一方、逃げ切りを図るドルトムントはカーニー・チュクエメカ、マルセル・ザビッツァーら中盤で強度を出せる選手をピッチに送り込み、バランス重視の戦い方にシフト。後半終盤はだいぶ押し込まれる場面が増えたが、要所を締める守備で前半のリードを守り切った。

この結果、ホームで勝ち切ったドルトムントが決勝トーナメント進出へ大きなアドバンテージを得ている。

なお、ラウンド16進出を懸けた運命のセカンドレグは25日にアタランタのホームで行われる。

【スコア】

ドルトムント 2－0 アタランタ

【得点者】

1－0 3分 セール・ギラシ（ドルトムント）

2－0 42分 マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）