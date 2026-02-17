大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドルで契約を結んだ。同選手はニューヨーク・メッツも狙っていたとされているが、同球団のオーナーであるスティーブ・コーエン氏は未だに未練があるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

タッカーを巡ってはドジャース、メッツ、トロント・ブルージェイズの3球団が争奪戦を展開。メッツは4年2億2000万ドル、ブルージェイズは10年3億5000万ドルのオファーを用意していたというが、最終的にはドジャース入りが決まっている。

同メディアは「エドウィン・ディアス投手がドジャースと契約したことへの驚きを最近語っていたコーエン氏は、タッカー争奪戦についても多少の失望があったことを明かした」としつつ、「私の表現の仕方だと、カイルのニュースが入ってきたとき、文字どおり“まだ体が温かい”うちに代理人たちから電話がかかってきた。本当に5分後にはもう連絡が来ていた。『まだ体が温かいんだぞ』ってね。正直に言うと、その夜はちょっとイライラしながら寝たよ。『ああ、獲れなかったか』ってね」という同氏のコメントを伝えている。

ディアスを含めると2名をドジャースにさらわれる形になったとあって、コーエン氏はかなりの悔しさや苛立ちを感じているようだ。

