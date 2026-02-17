岡本和真 最新情報

米公式サイト『MLB.com』が「今春、各チームで最も力を発揮しなければならない選手たち」と題し、春季トレーニングの時点で実力を証明する必要がある選手を各球団から1人ずつ選び出した。トロント・ブルージェイズにおいては、新戦力の一人である29歳の岡本和真内野手を選出している。

ブルージェイズは昨季、悲願のワールドシリーズ制覇まであと一歩のところで、大谷翔平選手ら擁するロサンゼルス・ドジャースに苦杯を喫した。

その苦い経験を糧に、オフシーズンには複数の強力な選手をチームに加えている。

ディラン・シース投手、コディ・ポンセ投手、岡本などを補強し、一段とチームは強化された。

その一方で、ブルージェイズの打撃力を支えていたボー・ビシェット内野手が去ったことは、チームにとって痛手だろう。

岡本はビシェットの後継者として期待されている。

それも4年総額6000万ドル（約94億2000万円）の契約を結んだことで、メジャー1年目からの活躍が大いに期待されていると言ってもいいほどだ。

同メディアは岡本について「ビシェットが抜けた穴を埋めるには、5～6人の選手による総力戦が必要になる。

その中でも特に大きな役割を担うと見られているのが岡本だ。

ただ、日本からメジャーリーグへ移籍してきたばかりのスター選手に、それほどの期待を背負わせるのは酷とも言える。

それでも、ブルージェイズは岡本に4年総額6000万ドルの契約を提示しており、レギュラーとしてメジャーリーグで活躍できる能力があると高く評価しているのは間違いない。

岡本はMLBの投手に早く順応する必要がある。

また、ブルージェイズがアディソン・バーガーをどのように起用するか次第では、岡本が三塁で多くの出場機会を得る可能性もある。

野手陣の陣容がある程度固まっているロースターの中で、岡本はまさに最大の変数だ。

日本で長年にわたり積み重ねてきた実績をそのまま発揮できれば、打線全体を一段と引き上げる存在になり得る」と伝えている。

