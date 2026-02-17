「まだオフには打診しないが」鈴木誠也、いつ契約延長交渉を開始？　米紙…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、2026シーズンが契約最終年であり、今季終了後にはフリーエージェント（FA）になる見通しだ。そのため、まもなく契約延長交渉が始まるかもしれない。シーズン開幕後に契約を更新する可能性もあると米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

鈴木は2022年3月に広島東洋カープからカブスへ移り、当時の日本人野手としては史上最高額となる5年総額8500万ドル（約130億円）の契約を結んだ。

昨季は151試合で打率.245、103打点、75得点、OPS.804（出塁率.326 + 長打率.478）、メジャーキャリア最高の32本塁打をマークしている。

シーズン前半の好調から一転して一時は失速することもあったが、終盤には猛烈な勢いで本塁打数を増やして30の大台を突破した。

その実力から考えれば、カブスが鈴木との契約延長を考えていてもおかしくないだろう。

現時点で交渉を始める兆候はないが、これまでの例を踏まえると、突然開始することもある。

例えば、イアン・ハップ外野手は以前、2023シーズンがカブスとの契約最終年だったが、オフシーズンに入ってもカブスは契約更新を打診しなかった。

新たな契約延長は、レギュラーシーズンが始まって数週間後に成立しており、3年総額6100万ドル（約93億円）の契約で合意している。

つまり、今回も同じような展開になると予想されるだろう。

同メディアは「カブスが今オフにハップと鈴木の両選手と延長する可能性は高くないが、今春のどこかのタイミングでフロントが双方に接触し、交渉を始める可能性は十分にある。

そこから先は、何が起きてもおかしくない」と予想している。

