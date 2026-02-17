大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはスプリングトレーニング開始直前、エバン・フィリップス投手とキケ・ヘルナンデス内野手と再契約に至った。しかし、負傷を抱えている両選手の復帰は当面先になりそうだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマシュー・モレノ記者が言及した。

ヘルナンデスは昨季、左肘の故障を抱えながらプレーし、ナ・リーグ優勝決定シリーズでのダイビングキャッチの際に状態を悪化。シーズン終了後に左肘手術を受けた。当初は開幕から1か月程度の離脱を示唆していたが、復帰時期は想定より後ろ倒しとなる見通しだ。

一方のフィリップスは、昨年6月に靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）を受けており、長期離脱は既定路線だった。ドジャースはノンテンダーを選択したが、その後、再契約に至っている。

復帰が順調に進めば、フィリップスはトレード期限の大型補強のような存在になり得る。ただし、それは彼の回復が万全であることが前提だ。

他にも負傷者を抱えているドジャースについてモレノ氏は「ブルスダー・グラテロル投手の回復が進まない状態で、ブロック・スチュワート投手も右肩手術の影響で登板まで数か月を要する状況を踏まえると、フィリップスのドジャースにおける重要性は高まるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】