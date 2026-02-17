プロ野球のマスコットは、いまや球団ブランディングやファンサービスの中核を担う存在となっている。かわいらしさ、分かりやすさ、SNSとの親和性など、明確な方向性を持って設計され、ファンからの人気を集めている。その一方で、球場から姿を消したマスコットも少なくない。かつては確かに活動していたにもかかわらず、静かにフェードアウトしていった存在たちだ。今回は現在第一線から姿を消しているマスコット6体を振り返る。

ホッシー（横浜ベイスターズ）

[caption id="attachment_249534" align="aligncenter" width="530"] 横浜の球団マスコット・ホッシー（写真：産経新聞社）[/caption]

活動時期：1993年〜2012年

所属：横浜ベイスターズ

現在の「DeNA」になる以前に活動していたホッシーは、横浜ベイスターズ時代を象徴するマスコットだ。

1992年まで「大洋ホエールズ」だった球団名を1993年に「横浜ベイスターズ」と一新したことに伴い誕生。球団初めての着ぐるみとして登場した。

星をモチーフにした姿で、試合前後やイニング間に登場し、長男のホッシー、妹のホッシーナ、末っ子のホッシーゾの三兄弟で「ホッシーファミリー」と称され、球場を盛り上げた。

しかし、2012年「横浜DeNAベイスターズ」の誕生に伴いホッシーファミリーが故郷の星に帰ることに。

ペットとして飼われていたという「DB.スターマン」に後を託すことで表舞台から姿を消すことになった。

それでも、2017年オフには横浜スタジアムの改修を記念したイベント「ハマスタレジェンドマッチ」にて限定復活するなど、根強い人気を集めた。

【関連記事】

【了】