【心理テスト】あなたの“裏の顔”がわかる!?「隠れた本性」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「美術館」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 Laila（ライラ）さん）あなたは美術館へやってきました。少し変わった鑑賞の仕方をしたいと考え、スタッフの方に尋ねてみたところ、 「『どれを買い取りたいか』という視点で観てみると良いですよ」とアドバイスされました。さっそく実践してみると、「これだ！」と思える絵が1つ見つかりました。さて、それはどんな絵ですか？ 次の中から直感で1つ選んでください。1． 燃える夕日の絵2． 青白い花の絵3． 輝く稲妻の絵4． 雪山の頂上の絵この心理テストでわかることは、あなたの「隠れた本性」です。「絵画」は「あなたの精神状態」を示しています。ここで選んだ絵は、あなたが普段意識していない、心の奥底にある裏の顔を表しているのです。あなたは冷静を装っていても、内面では誰にも言えない強い想いや欲求が渦巻いているようです。何かに没頭すると周りが見えなくなるほど熱中し、時に自分でもコントロールできないことも。本当は、もっと自分を解放したいと思っているのかも。周りからそうは見られませんが、実は脳内でずっと考え続けているのがあなた。1つの出来事を何度も思い返して、あれこれと分析してしまう癖があるようです。それだけに、言いたくても言えないことが溜まってしまいがちかもしれません。いつもは真面目で堅実に過ごしているあなたですが、心の奥では変化や刺激を強く求めているようです。何か新しいことにチャレンジしたい、非日常を味わいたいという欲求を秘めています。実のところ、安定よりもスリルやドキドキ感に惹かれているのかも。あなたは人付き合いが大事と思っているかもしれませんが、根底では1人の時間を何より大切にしています。群れることを好まず、自分の世界観や価値観を大事にする傾向があります。自分だけの道を静かに歩みたいという、強い意志を秘めているのです。普段抑えている感情や欲求に、たまには素直になってみるのも悪くないかもしれません。■監修者プロフィール：Laila（ライラ）池袋占い館セレーネ所属。中学時代より予知夢を見るようになり、実践心理学（NLP）やアロマテラピーを習得。精神科での勤務経験も有する。自身の複雑な家庭環境や人間関係の悩みから得た知見を鑑定に活かし、現在は「電話占いMUGEN」にも出演するなど幅広く活動している。対面鑑定では井川今日子（いがわ・きょうこ）として出演。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai