ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、積極的に戦力を補強してきたが、主力級の選手が狙われている可能性もある。ドジャースと同地区のサンディエゴ・パドレスはマイケル・コペック投手の獲得に動くかもしれない。米メディア『TWSN』のマット・レビン記者が言及した。

今オフは先発ローテーションの層の薄さが課題とされるパドレスだが、ブルペンはリーグ屈指の強さを誇ると評価されている。それでも162試合を戦い抜くにはさらなる投手層が必要であり、追加補強の可能性は十分にあるという。

そこで名前が挙がったのが、フリーエージェント（FA）市場に残るコペックだ。2025年は故障に苦しんだものの、登板14試合で防御率2.45を記録。2024年にはシーズン途中の加入後、レギュラーシーズン24試合で防御率1.13と圧巻の数字を残し、ワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。

コペックは先発と救援の両方をこなせる柔軟性と、打者を圧倒する力を秘めている。制球に波がある点は課題だが、健康であれば大化けする可能性もある。

注目されるパドレスとコペックの動向についてレビン氏は「球団にとってリスクを伴う挑戦的な補強となる可能性がある。彼の加入は投手陣に活力を与え、最悪の場合、契約がうまくいかなければ、パドレスは容易に契約を解除できる」と言及した。

